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29.08.2020 03:15
Рубрика: В мире

Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Корпорация Apple удалила аккаунт Epic Games, разработчика популярной видеоигры Fortnite, из своего магазина приложений App Store. Об этом пишет Bloomberg.
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Напомним, в середине августа Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google после того, как те удалили Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Разработчик обвинил компании в монополизации рынка. В свою очередь корпорации пояснили, что удаление новой видеоигры связано с нарушениями их правил, поскольку она позволяет игрокам приобретать валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платежные механизмы каталогов приложений.

"После многолетнего сотрудничества мы вынуждены закрыть учетную запись Epic Games. Суд рекомендовал компании соблюдать принципы App Store, которым она следовала до возникновения данной ситуации. Epic Games отказалась", - приводит ТАСС заявление компании Apple.

С момента своего создания в 1991 году Epic Games выпустила десятки видеоигр, среди которых Gears of War и Unreal Tournament. Ранее сообщалось о том, что Apple стала первой американской компанией, чей капитал превысил два триллиона долларов. Несмотря на ограничения вызванные пандемией коронавируса, акции производителя гаджетов выросли почти на 60%. Технологический гигант достиг знакового рубежа всего через два года после того, как в 2018 году стал первой в мире корпорацией с капиталом в триллион долларов.

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