"Арсенал" обыграл "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии

Лондонский "Арсенал" в 16-й раз в истории выиграл Суперкубок Англии. В серии пенальти "канониры" переиграли "Ливерпуль".

До этого матча на счету "Ливерпуля" и "Арсенала" было по 15 побед. Победитель матча выходил на чистое второе место, а лидерство по этому показателю принадлежит "Манчестер Юнайтед", который выигрывал Суперкубок 21 раз.

"Арсенал" повел в счете на 13-й минуте после точного удара Пьера-Эмерика Обамеянга, который нанес неотразимый для голкипера "Ливерпуля" Алиссона удар. Отыграться чемпионам удалось лишь на 73-й минуте встречи после точного удара Такуми Минамино.

Основное время завершилось вничью - 1:1 и судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти. "Арсенал" все свои попытки реализовал, а у "Ливерпуля" Риан Брюстер совершил решающий промах.