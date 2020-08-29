Указ главы Чувашской Республики от 28 августа 2020 года № 216 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:
1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213) следующие изменения:
в пункте 4:
подпункты "в" и "е" признать утратившими силу;
в подпункте "ж":
в абзацах первом, четвертом слова "объектов розничной торговли" заменить словами "торговых объектов";
в абзацах пятом, шестом слово "объектов" заменить словами "торговых объектов";
в абзаце седьмом слова "объектов торговли непродовольственными товарами" заменить словами "торговых объектов по реализации непродовольственных товаров", слова "объект торговли" в соответствующем падеже заменить словами "торговый объект" в соответствующем падеже;
в абзаце девятом слова "объектов торговли" заменить словами "торговых объектов";
в абзаце десятом слова "объект торговли" в соответствующем падеже заменить словами "торговый объект" в соответствующем падеже;
в абзаце одиннадцатом слово "декларирование" заменить словами "оформление деклараций", слова "объектах торговли" заменить словами "торговых объектах";
в пункте 5 слово "курения" заменить словом "использования", слова "на территории Чувашской Республики" заменить словами ", где в соответствии с Федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" не установлен такой запрет";
в пункте 5.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"деятельность библиотек при соблюдении социального дистанцирования (не менее 1,5 метра);";
абзацы восьмой и двенадцатый признать утратившими силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
"бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия при условии предварительного уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии о выполнении методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19";
деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением дошкольных образовательных организаций);
проведение государственной регистрации заключения брака при условии одновременного нахождения в помещениях для государственной регистрации заключения брака предельного количества лиц (из расчета 1 человек, включая работников, на 4 кв. метра, но не более 20 человек);
деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (далее - объекты общественного питания):
при соблюдении следующих условий:
размещение столов на расстоянии 1,5 метра;
размещение за одним столом не более 4 человек;
заполняемость не более 50 процентов зала обслуживания посетителей;
оформление деклараций соблюдения правил деятельности на объектах общественного питания в период действия режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики по форме согласно приложению № 3 к настоящему Указу на официальном сайте Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
при банкетном обслуживании:
на открытом воздухе на временных верандах и террасах объектов общественного питания (предельное количество обслуживаемых лиц устанавливается из расчета 1 человек, включая работников, на 4 кв. метра площади временной веранды (террасы), но не более 50 человек);
в помещениях объектов общественного питания (предельное количество обслуживаемых лиц устанавливается из расчета 1 человек, включая работников, на 4 кв. метра зала обслуживания посетителей, но не более 50 человек и при отсутствии в указанных помещениях иных посетителей).
Данные условия не распространяются на объекты общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом.";
пункты 10 и 11 признать утратившими силу;
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
дополнить приложением № 3 согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев
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