Указ главы Чувашской Республики от 28 августа 2020 года № 216 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологи­ческого благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213) следующие изменения:

в пункте 4:

подпункты "в" и "е" признать утратившими силу;

в подпункте "ж":

в абзацах первом, четвертом слова "объектов розничной торговли" заменить словами "торговых объектов";

в абзацах пятом, шестом слово "объектов" заменить словами "торговых объектов";

в абзаце седьмом слова "объектов торговли непродовольственными товарами" заменить словами "торговых объектов по реализации непродовольственных товаров", слова "объект торговли" в соответствующем падеже заменить словами "торговый объект" в соответствующем падеже;

в абзаце девятом слова "объектов торговли" заменить словами "торговых объектов";

в абзаце десятом слова "объект торговли" в соответствующем падеже заменить словами "торговый объект" в соответствующем падеже;

в абзаце одиннадцатом слово "декларирование" заменить словами "оформление деклараций", слова "объектах торговли" заменить словами "торговых объектах";

в пункте 5 слово "курения" заменить словом "использования", слова "на территории Чувашской Республики" заменить словами ", где в соответствии с Федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" не установлен такой запрет";

в пункте 5.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"деятельность библиотек при соблюдении социального дистанцирования (не менее 1,5 метра);";

абзацы восьмой и двенадцатый признать утратившими силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

"бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия при условии предварительного уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии о выполнении методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19";

деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением дошкольных образовательных организаций);

проведение государственной регистрации заключения брака при условии одновременного нахождения в помещениях для государственной регистрации заключения брака предельного количества лиц (из расчета 1 человек, включая работников, на 4 кв. метра, но не более 20 человек);

деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (далее - объекты общественного питания):

при соблюдении следующих условий:

размещение столов на расстоянии 1,5 метра;

размещение за одним столом не более 4 человек;

заполняемость не более 50 процентов зала обслуживания посетителей;

оформление деклараций соблюдения правил деятельности на объектах общественного питания в период действия режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики по форме согласно приложению № 3 к настоящему Указу на официальном сайте Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

при банкетном обслуживании:

на открытом воздухе на временных верандах и террасах объектов общественного питания (предельное количество обслуживаемых лиц устанавливается из расчета 1 человек, включая работников, на 4 кв. метра площади временной веранды (террасы), но не более 50 человек);

в помещениях объектов общественного питания (предельное количество обслуживаемых лиц устанавливается из расчета 1 человек, включая работников, на 4 кв. метра зала обслуживания посетителей, но не более 50 человек и при отсутствии в указанных помещениях иных посетителей).

Данные условия не распространяются на объекты общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом.";

пункты 10 и 11 признать утратившими силу;

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу;

дополнить приложением № 3 согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев







