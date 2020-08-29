Эксперт рассказал о правильном использовании зарядных устройств

Оставленная в розетке зарядка для телефона может стать причиной пожара. К тому же постоянное нахождение в системе питания быстро изнашивает само устройство. Об этом рассказал директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.

"Зарядное устройство следует хранить в недоступных местах для детей и домашних животных. Игры с такими вещами недопустимы, а в случае четвероногих опасны еще и несварением желудка", - цитирует эксперта "Прайм".

Стоит обязательно выключать зарядку при грозах, сильном ветре. Непогода часто приводит к скачкам напряжения в сети, что тоже отражается на сроке службы устройства. Также эксперт предостерег пользователей от того, чтобы все время держать смартфон на подзарядке. В таком режиме аппарат быстро исчерпает свой ресурс, поскольку он одновременно тратит резервы и на фоновые приложения, и на подзарядку, добавил Косарев. Ранее эксперт рассказал о том, почему смартфоны быстро разряжаются и дал советы, как этого можно избежать.