Илон Маск показал свинью с имплантом в мозге

Изобретатель и бизнесмен Илон Маск продемонстрировал свинью, в мозг которой был вживлен микрочип. Диаметр устройства составил восемь миллиметров. Соответствующее видео опубликовано в You Tube.

Устройство находится в организме животного уже два месяца и позволяет фиксировать нейронные импульсы, которые распространяются от пятачка свиньи в ее мозг. Как пояснил Илон Маск, предполагается, что в перспективе разработка поможет в лечении неврологических болезней.

В ближайшее время бизнесмен рассчитывает получить разрешение на эксперименты с человеком, в организм которого также будет вживлен имплант. Устройство, как надеются в компании Neuralink, которую основал Илон Маск, в перспективе сможет помочь в восстановлении функций мозга. Что, в свою очередь, приблизит человечество к новым эффективным способам лечения болезни Альцгеймера, деменции и так далее, уверены создатели.