Указ губернатора Иркутской области от 28 августа 2020 года № 248-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом протоколов заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 14 августа 2020 года, от 27 августа 2020 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова "28 августа 2020 года" заменить словами "14 сентября 2020 года";

2) в пункте 6:

дополнить новыми абзацами девятым, десятым следующего содержания:

"с 29 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года;

с 12 сентября 2020 года по 14 сентября 2020 года.";

в абзаце девятом слова "29 августа 2020 года" заменить словами "15 сентября 2020 года";

3) в пункте 12 слова "28 августа 2020 года" заменить словами "15 сентября 2020 года";

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.), министерству культуры и архивов Иркутской области (Дячук Р.А.) принять необходимые меры для:

1) организации осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей в образовательных организациях, для которых реализация указанных программ является основной целью деятельности (за исключением организаций, указанных в подпункте 2 настоящего пункта), только на открытом воздухе при соблюдении всех профилактических и противоэпидемических мероприятий.";

2) организации осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей в организациях дополнительного образования в сфере искусств, для которых реализация указанных программ является основной целью деятельности, при соблюдении профилактических и противоэпидемических мер, с учетом следующих ограничений: очный учебный процесс должен быть построен только на индивидуальных занятиях, для направления "Живопись" допускается работа в группах на пленэрных занятиях (на открытом воздухе).";

5) подпункт 2 пункта 15 признать утратившим силу;

6) в подпункте 21 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, слова "28 августа 2020 года" заменить словами "14 сентября 2020 года", дополнить словами ", если иное не установлено рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека";

7) в пункте 8 Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленного указом, слова "400 кв. метров" заменить словами "800 кв. метров".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев







