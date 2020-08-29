Kia Soul с двухлитровым мотором. Что предлагают корейцы за 1,5 млн рублей

Кроссовер Kia Soul превратился после смены поколений в еще более модный и драйверский автомобиль. Кому и для каких целей он подойдет, мы выясняли на дорогах Москвы и Подмосковья.

Когда речь заходит о классификации Kia Soul, случаются нешуточные баталии.

Спорщики, как правило, делятся на два лагеря. Адепты первого утверждают, что речь идет о классическом субкомпактном кроссовере, имеющим безальтернативную переднеприводную компоновку. Однако эти аргументы натыкаются на скепсис представителей второго лагеря, относящих Soul к высоким универсалам. Несмотря на эти споры, имиджевый "кореец" успешно продается на множестве рынков. В минувшем году начались продажи уже третьего поколения модели.

Особенность версии для России состоит в том, что Soul сохранил у нас линейку из трех бензиновых моторов, знакомую по модели прошлой генерации. Версии с начальным 1,6-литровым 123-сильным и 2-литровым 150-сильным "атмосферниками" отличают патрубки выхлопа, спрятанные под днищем. Турбированное же 1,6-литровое 200-сильное исполнение GT-Line бравирует "двустволкой" выпускной системы.

Все двигатели кроме старшего турбоагрегата охотно переваривают 92-й бензин. Отметим также, что для атмосферных Soul в России сохранен классический 6-диапазонный "автомат", а старшей 200-сильной модификации выделен 7-ступенчатый преселективный "робот". Нам на тест достался автомобиль с двухлитровым движком в комплектации Prestige.

Подарок хипстерам

Фото: Юрий Зубко/РГ

Метаморфозы c дизайном, произошедшие с Soul при смене поколений, не назовешь иначе, как колоссальными. Новый шеф-стилист марки бельгиец Люк Донкервольке творчески расправился с наследием предшественника - немца Петера Шрайера, превратив стильный, и при этом достаточно консервативный Soul II, в провокационный автомобиль для хипстеров и гламурных тусовщиков. Впрочем, мы не навязываем свое мнение. Возможно, автомобиль даже соотнесется с деловым костюмом.

Принципиальнее другое - "кореец" прибавил в длине (+55 мм) и колесной базе (+30 мм), угол передних стоек стал острее в угоду аэродинамике (читай - также и экономии топлива), багажник перестал быть символическим, получил систему двойного пола и теперь вмещает на 10 л больше, а при сложенном заднем диване и все 21 л, погрузочная высота уменьшена, а проем стал шире.

Не менее важно, что на российском рынке клиренс Soul был увеличен в сравнении с машиной прошлого поколения на 17 мм. И стало быть парковаться у бордюров и съезжать с асфальта стало удобнее и безопаснее. Отдельно нужно сказать и об оптике, которая мало того, что заузилась, а сзади еще и причудливо изогнулась, но также стала эффективнее.

Кусочки премиума

Фото: Юрий Зубко/РГ

В салоне наблюдаем уже не революцию, а скорее мощную эволюцию. Эргономика принципиально не поменялась, разве что блок климат-контроля теперь разъединен с мультимедийным центром, да на руле прибавилось управляющих кнопок.

Фото: Пресс-служба Kia

"Приборка" осталась старой-доброй аналоговой, но при этом с большим разнообразием вариантов настройки (особенно радует, что можно вывести на ее центральный дисплей крупные индикаторы скорости), да и в целом новый щиток с белыми шкалами отлично читается.

Мультимедийный комплекс с 7-дюймовым дисплеем очень неплох. Здесь сочное изображение с камеры заднего вида и навигация, картинку которой можно делить на зоны кликами по сенсорному экрану. Круто выглядит также модуль беспроводной зарядки под блоком климат-контроля.

Фото: Юрий Зубко/РГ

Качество материалов отделки не радикально, но все же заметно улучшилось, сиденья обоих рядов стали еще удобнее, а тестовый автомобиль мог похвастать также электрическими регулировками водительского кресла, круиз-контролем, огромным количеством систем активной безопасности, подогревом всех сидений.

На заднем диване стало чуть просторнее - как перед коленями, так и над головой, обидно лишь, что пассажиры не могут отрегулировать потоки воздуха дефлекторами вентиляции, поскольку последние сзади не предусмотрены - воздуховоды выведены под передние сиденья.

Приключения "корейца" в России

Фото: Юрий Зубко/РГ

Теперь разберемся, как ведет себя похорошевший и возмужавший "кореец" на подмосковных дорогах.

150-сильный Soul с места стартует довольно бодро, но потом скисает. Все-таки любителям быстрой езды стоит выбирать кроссовер с турбомотором, который гораздо динамичнее своего собрата с двухлитровым двигателем (7,8 секунды против 10,2 секунды соответственно).

Высший бал нашему автомобилю можно поставить за курсовую устойчивость. На скорости выше 120 км/ч автомобиль не рыскает, а при экстренном торможении замедляется, не меняя заданной траектории. Посетовать можно разве что на парусность - разъезжаясь на высокой скорости со встречными фурами, машина достаточно неожиданно виляет корпусом. Да и аэродинамика машины-кубика, как ни крути, не оптимальна для дальних марш-бросков. Это вам не Porsche 911 c обтекаемыми и рельефными очертаниями.

В то же время для городской эксплуатации наш кроссовер адаптирован отлично. Прежде всего, модель нового поколения сохранила хороший обзор. Округлый высокий капот - это то, что ты видишь без каких-либо помех с водительского места.

Соответственно, вписать компактный автомобиль в узкую брешь на парковке, втиснуться в проем мойки или гаража не составляет даже малейших проблем - габариты остро ощущаются. Мощные задние стойки лишь отчасти ограничивают обзор назад, но информативная камера заднего вида, датчики парковки "по кругу" и столь же продуманная конфигурация внешних зеркал серьезно помогают маневрировать задним ходом.

Что в итоге

Kia Soul c двухлитровым двигателем в комплектации Prestige стоит минимум 1 439 900 рублей. Это весьма неплохое предложение в этом ценовом сегменте. За эти деньги покупатель получает яркий и сбалансированный автомобиль, на который все еще будут обращать внимание (хотя дебют Soul состоялся еще в конце 2018 года).