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Названы дата и место прощания с актером Владимиром Андреевым

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    29.08.2020, 17:48
Текст:   Олег Усков

Названы предварительные время и место прощания со скончавшимся сегодня на 91-м году жизни Народным артистом СССР Владимиром Андреевым.

"Предположительно, прощание состоится в среду в его родном Театре имени Ермоловой", - сказал РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Владимир Алексеевич Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве.

На экранах дебютировал в середины пятидесятых, далее сыграв в более чем ста фильмах и сериалах. В их числе - в "Аттестате зрелости", картинах "Человек родился", "Жестокость", "Голубая чашка", "Сувенир для прокурора".

Последней ролью актера стала вышедшая в прошлом году в прокат спортивная драма Чигинского "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".

Вторая супруга - Народная артистка России Наталья Селезнева.

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