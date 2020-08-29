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29.08.2020 07:14
Рубрика: В мире

Программная речь Трампа уступила выступлению Байдена по числу зрителей

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Программную речь Дональда Трампа посмотрели чуть меньше зрителей, чем выступление его соперника на предстоящих выборах Джо Байдена. Данные приводит компания Nielsen. Напомним, действующий президент США взял слово на съезде республиканцев.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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"Последний час трансляции и выступление Трампа смотрели 23,8 миллиона телезрителей. Речь Байдена на съезде демократов смотрели 24,6 миллиона зрителей - примерно на три процента больше", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Подсчеты касаются только эфирного и кабельного ТВ и не включают зрителей многочисленных трансляций в интернете. Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса съезды двух ведущих партий США проходили в основном в виртуальном формате. Выбирать нового лидера страны жители будут третьего ноября. Ранее президент Дональд Трамп посоветовал американцам беречь себя, объяснив, что кандидатам на предстоящих осенью выборах понадобится каждый голос.

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