Вступило в силу постановление, разрешающее регистрацию транспорта в МФЦ

Сегодня, 29 августа, вступил в силу важный документ, который, по сути, должен сделать регистрацию автомобилей более доступной и легкой процедурой для автомобилистов. Речь идет о том, что регистрировать машины можно будет в МФЦ.

Документ, который накануне подписал глава правительства Михаил Мишустин, крайне важен и облегчает жизнь автовладельцев. Если до этого времени регистрацией транспорта занимались только подразделения ГИБДД, в которых выстраивались очереди, то распределение этих функций на МФЦ - большое благо. Количество точек приема автовладельцев у нас в стране увеличиться.

Надо сказать, что полномочия по регистрации машин МФЦ не передаются. По сути, Госавтоинспекция переезжает в эти центры. Но только при том условии, что они смогут предоставить необходимое. А именно: рабочие места, площадки осмотра транспорта, а также помещения для хранения спецпродукции.

Напомним, что в трех МФЦ Москвы в качестве эксперимента это работало и до выхода в свет постановления. Именно этот опыт взят за основу, для распространения на регионы.

Однако, не надо обольщаться, что сегодня же все МФЦ в регионах смогут регистрировать транспорт. Сегодня только вступает в силу постановление правительства. На его основании ГИБДД и МФЦ могут заключить соглашение на оказание этих услуг. На все это потребуется время. Кроме того, МФЦ еще должно соответствовать требованиям ГИБДД.В итоге: сегодня помимо трех столичных МФЦ начнет работу по регистрации транспорта только одно МФЦ: небольшого воронежского поселка Терновка.

Воронежская область

Жизнь заставила - в райцентре нет нужного подразделения ГИБДД, а ездить к соседям, где такие отделения имеются, далеко. Поэтому раз в неделю, по средам, в Терновку из более крупного Борисоглебска приезжает майор Александр Тульский и оформляет местный автотранспорт. В МФЦ у него есть личное окошко под номером 8.

- Мы обслуживаем пять районов, но только в Терновке делаем это в МФЦ. В прошлом году областное управление ГИБДД заключило договор с центром "Мои документы" и с 1 сентября мы открыли прием. Количество автотранспорта там небольшое, за день успеваем обслужить всех, - рассказал начальник борисоглебского МРЭО Олег Макаров.

- МФЦ у нас небольшой, но есть все необходимое для населения. Чаще всего к нам обращаются по поводу оформлением прав на недвижимость: это не только жилье, но и земельные паи, - регистрация детей, обмен паспортов. Для тех, кто не может зайти на Госуслуги из дома, есть два компьютера, наш сотрудник подсказывает, как зарегистрироваться и подать заявку, - рассказала руководитель отделения Татьяна Каратаева. - Летом посетителей больше: приезжают дети и помогают старикам оформить документы. А в начале недели записываются на регистрацию автомобилисты.

На площадке перед МФЦ выстроилось полдюжины авто с разинутыми капотами. Рядом переминались водители с бумагами в руках. Большинство записалось на регистрацию через Госуслуги, но есть и те, кто по привычке принес рукописное заявление.

- Тяжело подвести людей к "цифровому" виду, - признался Макаров.

Кстати, "Газели" и других мелкие грузовички в районе практически не регистрируют - или легковушки, или КамАЗы. Сельхозтехникой занимается Ростехнадзор. Инспектор, полный, добродушный и спокойный, переходит от машины к машине. Он проверяет тонировку стекол, сверяет номера кузова и двигателя, ставит на заявлении личный штамп и расписывается.

Осмотрев так несколько машин, Тульский приглашает их владельцев в МФЦ. Тут автомобили заявителей проверяют на угон, розыск, арест и непогашенные штрафы, потом выдают запаянное в пластик свидетельство о регистрации вместе с новенькими госномерами. Вся процедура занимает минут 30.

- По регламенту положен час, но народу немного, получается быстрее, - пояснил Макаров.

Тульский подошел к белому Renault Logan. Возле машины стояли молодой человек и пожилой мужчина в камуфляжной панаме, дед и внук.Дед оказался самым богатым в районе фермером Василием Кавериным: 2000 гектаров пашни, зерновые, подсолнечник, кукуруза, бараны на пастбищах… Renault ему понадобился для работы - ездить на деловые встречи, - за руль посадил внука Сергея. Для рейдов по полям есть УАЗ. Сын Каверина и заместитель директора семейного КФХ ездит на черном "Гелендвагене". Регистрировали его здесь же.

Пока мне это рассказывали, майор сфотографировал Renault со всех сторон - снимки останутся в автомобильном досье.

- Через полчаса приходите за номерами, - пригласил он.

Ростовская область

В Ростовской области сейчас идет подготовка к запуску регистрации авто через МФЦ. Как рассказали "РГ" в областной госавтоинспекции, договор между двумя структурами пока находится на стадии проработки. Уточняются организационные моменты.