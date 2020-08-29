Число жертв столкновения микроавтобусов в Якутии выросло до двух

Женщина, пострадавшая в пятницу при столкновении двух микроавтобусов на федеральной трассе "Колыма" в Якутии, скончалась в больнице, сообщили в республиканском управлении ГИБДД. Еще одна пассажирка погибла ранее на месте происшествия.

Число пострадавших также увеличилось до 15 человек - первоначально травмы были зафиксированы у 14-ти. По уточненным данным, из 18 человек, находившихся в столкнувшихся автомобилях, не пострадал только водитель микроавтобуса Toyota Hiace Regius, которого считают виновником ДТП. По неустановленной причине он выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с Toyota Hiace.

Оба водителя зарегистрированы как индивидуальные предприниматели в сфере деятельности "легковое такси". В момент происшествия оба были трезвы. Доследственную проверку по факту ЧП проводит региональное следственное управление СК России.