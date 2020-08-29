В Хабаровском крае подготовились к ЧС из-за паводка

Из-за повышения уровня воды в Амуре на островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный, расположенных напротив Хабаровска, подтопило 115 дач.

Уровень воды в реке составляет 435 сантиметров, а при 450-ти начинается активное затопление островов. При этом вода продолжает прибывать.

Как сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края, дачники еще в прошлые выходные начали собирать и вывозить урожай с островов. Кто смог, вывез на теплоходах и собственных плавсредствах не только овощи, но и личные вещи.

В краевом комитете по гражданской защите отмечают, что сложная обстановка возникла также в селах Кукан и Корсаково-2 в Хабаровском районе, где с 15 августа подтоплено 14 придомовых территорий. Кроме того, в зону риска вдоль Амура попадают села Елабуга и Богородское.

Растут уровни воды и в реках Амгунь, Бурея, Кур, Тунгуска, Манома. Там затапливает поймы. К началу следующей недели после дождей возможно формирование дождевых паводков и на южных реках. Риск затопления низких мест, сенокосов актуален для Вяземского, Бикинского районов и района имени Лазо.

В крае установлено наблюдение за реками южных районов. Специально для этого из Москвы прибыли специалисты, которые с помощью беспилотников организовали фото- и видеосъемку.

Краевое правительство сформировало материальный резерв на 850 миллионов рублей для ликвидации возможных ЧС.