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29.08.2020 20:08
Рубрика: Экономика

В Казани открыли магистраль "100-летия ТАССР"

Текст: Олег Платонов (Казань)
В Казани завершилось строительство первого этапа Большого Казанского кольца (БКК).
Фото: Пресс-служба президента Республики Татарстан Фото: Пресс-служба президента Республики Татарстан
Фото: Пресс-служба президента Республики Татарстан

В церемонии открытия приняли участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и министр транспорта России Евгений Дитрих

Фото: Олег Косов/РГ
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Последний 800-метровый участок трассы от улицы Мидхата Булатова до Борисковская проложили в рекордно короткий срок, за 12 месяцев вместо 17. Сюда входит четырехполосная дорога первого класса с двумя полосами движения в каждом направлении и с пешеходными тротуарами шириной от 2 до 4,5 метра.

Между полосами встречного движения проложена разделительная полоса шириной 9,5 метра для двух трамвайных путей. К слову, теперь закольцованный трамвайный маршрут № 5 стал самым длинным в России. Общая его протяженность составила 34 километра и проходит он по территории шести районов города.

Над Фермским шоссе построен путепровод длиной почти 110 метров и шириной 36 метров. Во многом благодаря тому, что было принято решение вводить надземный пешеходный переход, а не подземный, удалось ускорить сдачу масштабного объекта. Также на это повлияло то, что строительство велось круглосуточно с использованием самых современных технологий. Дорога получила название "Магистраль 100-летия ТАССР".

Строительство первого участка оказалось самым сложным. Стоимость строительства составила 2,3 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета выделен 1 миллиард.

- Когда несколько месяцев назад встал вопрос, что нужно дополнительное финансирование, мы обратились к президенту РФ, и Владимир Путин нас поддержал. Несмотря на коронавирус, на все сложности, выделили дополнительные деньги, - отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Фото: iStock
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Президент РТ Рустам Минниханов добавил, что строительство последнего этапа ББК это самый крупный инфраструктурный дорожный проект в столице Татарстана после подготовки к Универсиаде-2013.

- Такой комплексный подход мы и практикуем в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих. - Именно такое развитие территорий мы хотели бы видеть в каждом городе, и Казань, несомненно, пример для подражания.

Однако впереди еще строительство второй очереди последнего этапа ББК. Его протяженность - 1,222 километра. По проекту там планируется возведение моста длиной 70,78 метра.

Марат Хуснуллин: В ПФО - одни из высочайших темпов строительства дорог
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