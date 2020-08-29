В Крыму открыли первую на полуострове академию футбола

В Евпатории на базе спортивного комплекса "Арена-Крым" официально открыли Академию футбола Крыма .

Приветствуя участников мероприятия, президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха напомнил, что проект поддержал президентом России Владимир Путиным. Глава КФС заверил, что чуть позже на стенах академии появятся слова главы государства, касающиеся одобрения ее создания.

- Огромное спасибо родителям: вы привели своих детей к нам, выбрали наш спорт - футбол, - сказал он. - Через спорт воспитывается личность. В далеком 2010 году, когда закладывался первый камень будущего комплекса "Арена-Крым", никто не мечтал о том, что здесь будет академия футбола. Многие футбольные люди в Крыму никогда не мечтали, что в республике, как в Москве, Казани или Санкт-Петербурге, будет своя академия, а Евпатория пополнит перечень городов, где есть такие спортивные школы.

Министр спорта РК Ольга Торубарова пожелала воспитанникам академии, чтобы этот новый этап в их жизни не только раскрывал их таланты в профессиональном спорте, но и демонстрировал важные человеческие качества.

Академия футбола Крыма нацелена на подготовку качественных и конкурентоспособных профессиональных футболистов с учетом современных требований, а также образованных и всесторонне развитых членов современного общества. Основные задачи учреждения - отбор детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола, для совершенствования их спортивного мастерства и повышение профессионального уровня тренерского состава.

В учебном учреждении пояснили, что в основе воспитания юных футболистов лежит принцип "подготовка игрока, а не команды", то есть не только совершенствование навыков на футбольном поле и тренажерном зале, но и формирование здоровой личности, человеческих качеств и дисциплины. Образовательная программа направлена на подготовку воспитанников к атакующему футболу, поэтому особенное внимание в ней уделено развитию разнообразной техники, игре в пас и точности передач.

Сейчас в академии проживают и занимаются футболом 150 детей в возрасте от 11 до 16 лет. Они прошли три этапа конкурсного отбора, в котором в целом приняли участие более 500 крымских юных футболистов. 1 сентября они станут воспитанниками евпаторийской городской школы № 17, с которой академия подписала договор.