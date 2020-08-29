Суд арестовал подозреваемых в нападении на автобус на трассе "Киев - Харьков"

Киевский районный суд Харькова отправил под арест пятерых подозреваемых в нападении в Харьковской области на микроавтобус с членами оппозиционной организации "Патриоты - За жизнь", сообщил агентствам пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко

"Избрана мера пресечения пяти подозреваемым - содержание под стражей в течение 60 суток без права залога, все они из Днепра. На судебном заседании обсуждалось также избрание меры пресечения другим подозреваемым", - отметил Чубенко.

Вскоре после инцидента 14 нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области. Ими оказались жители Днепра в возрасте от 18 до 33 лет. Задержанным объявили о подозрении в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное по предварительному сговору.

Напомним, 27 августа на микроавтобус под Харьковом было совершено нападение. В результате атаки три человека были ранены. Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что на автобус напали представители радикальных организаций "Национальный корпус" (запрещен в России) и "Азов" (запрещен в РФ). Националисты опровергли обвинение в причастности к инциденту.

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