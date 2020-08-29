Указ губернатора Свердловской области от 28 августа 2020 года № 478-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.202Q № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 No 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 Nq 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ и от 24.08.2020 № 456-УГ, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Приостановить на территории Свердловской области:

1) проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в подпункте 1 настоящей части мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок (за исключением объектов физкультуры и спорта, организаций сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность, музеев, библиотек, развлекательных аттракционов и детских игровых площадок, расположенных на открытом воздухе, зоопарков, дельфинариев, кинотеатров (кинозалов), театров). Действие настоящего подпункта не распространяется на профессиональные спортивные клубы, в том числе по командным игровым видам спорта при организации и проведении ими тренировочных мероприятий для подготовки к профессиональным соревнованиям федерального, международного уровня. Такие тренировочные мероприятия проводятся с учетом требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Установить, что на территории Свердловской области в соответствии с требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека допускается:

1) проведение официальных и иных мероприятий, организуемых государственными органами, а также массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающим 30 процентов от вместимости объекта;

2) посещение гражданами (за исключением групповых экскурсий численностью свыше 20 человек) организаций сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность, музеев, библиотек, развлекательных аттракционов и детских игровых площадок, расположенных на открытом воздухе, зоопарков, дельфинариев;

3) проведение репетиций творческих коллективов в театрах, филармониях и концертных организациях, коллективов художественной самодеятельности в культурно-досуговых учреждениях без присутствия зрителей, а также культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе (спектакли, концерты, театральные представления) с количеством посетителей, не превышающем 50 процентов от вместимости площадки;

4) организация учебно-тренировочного процесса в организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

5) работа дошкольных образовательных организаций;

6) работа организаций, осуществляющих предоставление услуг по дневному уходу за детьми, с наполняемостью групп не более 50 процентов;

7) работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, в том числе с обслуживанием и потреблением на месте;

8) прием и размещение граждан на базах отдыха, в домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях);

9) работа детских школ искусств, иных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

10) работа общественных бань.

Установить, что с 1 сентября 2020 года на территории Свердловской области в соответствии с требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека допускается работа общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.

Установить, что с 9 сентября 2020 года на территории Свердловской области в соответствии с требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека допускается при условии, что количество посетителей не превышает 50 процентов от вместимости зала, проведение в театрах и концертных организациях театральных представлений, спектаклей, концертов, работа кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, работа филармоний.

Под организациями в настоящем указе понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные виды деятельности не могут осуществляться без образования юридического лица.";

2) в подпункте 1 пункта 3 слова "услуги общественных бань," исключить;

3) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"2) общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.";

4) пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

"Установить, что ограничение, указанное в подпункте 2 части первой настоящего пункта, действует по 31 августа 2020 года.";

5) пункт 13 признать утратившим силу;

6) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Министерству образования и молодежной политики Свердловской области организовать при необходимости в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами обучающихся.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







