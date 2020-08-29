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29.08.2020 23:45
Рубрика: Спорт

"Тампа-Бэй" благодаря двум очкам Кучерова победила "Бостон"

Текст: Максим Домчев

В Национальной хоккейной лиге продолжились матчи серии плей-офф, ранее приостановленные из-за очередной акции протеста против полицейского насилия в отношении афроамериканца. В четвертом матче серии "Тампа-Бэй" сумела переиграть "мишек" из Бостон - 3:1.

Фото: AP
Кучеров и Василевский штурмуют клубные рекорды "Тампы" в плей-офф НХЛ

В двух голах своей команды поучаствовал лидер "молний" Никита Кучеров, отметившийся голевыми передачами.

Он стал второй звездой матча. Третьей был признан отразивший 29 бросков голкипер Андрей Василевский.

Счёт в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "молний".

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

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