"Тампа-Бэй" благодаря двум очкам Кучерова победила "Бостон"

В Национальной хоккейной лиге продолжились матчи серии плей-офф, ранее приостановленные из-за очередной акции протеста против полицейского насилия в отношении афроамериканца. В четвертом матче серии "Тампа-Бэй" сумела переиграть "мишек" из Бостон - 3:1.

В двух голах своей команды поучаствовал лидер "молний" Никита Кучеров, отметившийся голевыми передачами.

Он стал второй звездой матча. Третьей был признан отразивший 29 бросков голкипер Андрей Василевский.

Счёт в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "молний".