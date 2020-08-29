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29.08.2020 11:17
Рубрика: Общество

В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Текст: Сергей Тихонов

Запретить до конца года в развлекательных заведениях петь караоке из-за распространения коронавируса предложили в Госдуме, сообщает RT. Соответствующее письмо отправлено в Минздрав России.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В документе указано, что в России ежедневно выявляется свыше 4 тыс. новых случаев коронавируса, а специалисты считают, что заведения, предлагающие услуги караоке, представляют повышенную опасность в период пандемии. При этом в письме подчеркивается, что заведения с караоке могут продолжать работу, как точки общественного питания. Запрет предлагается ввести до конца 2020 года.

Ранее в Общественной палате предлагали по этим же причинам до конца года запретить кальянные.

Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Пандемия коронавируса COVID-19

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