В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Запретить до конца года в развлекательных заведениях петь караоке из-за распространения коронавируса предложили в Госдуме, сообщает RT. Соответствующее письмо отправлено в Минздрав России.

В документе указано, что в России ежедневно выявляется свыше 4 тыс. новых случаев коронавируса, а специалисты считают, что заведения, предлагающие услуги караоке, представляют повышенную опасность в период пандемии. При этом в письме подчеркивается, что заведения с караоке могут продолжать работу, как точки общественного питания. Запрет предлагается ввести до конца 2020 года.

Ранее в Общественной палате предлагали по этим же причинам до конца года запретить кальянные.