Что случится с авто, если смешать бензин с разным октановым числом

Можно ли смешивать в топливном баке бензин с разным октановым числом? Как показывает практика, многие водители не только опасаются это делать, но и предпочитают пользоваться заправками только одного, любимого автопроизводителя. Мол, топливо с разных заводов имеет разную плотность и разную консистенцию. Давайте разберемся, опасно или нет такого рода смешивание.

Для того, чтобы понимать, чем чревато смешивание в бензобаке разных видов бензина, следует понимать логику производства горючего на современных заводах. Весь бензин в нашей стране производят сегодня путем крекинга, который бывает термическим (высокотемпературная переработка углеводородов без доступа воздуха) и каталитическим (при нагревание используются различные катализаторы - металлы, их оксиды, различные соли).

Максимальное октановое число (ОЧ), которое может иметь бензин после крекинга - 80. Затем, чтобы поднять качество конечного продукта, используются специальные присадки. Сегодня это, как правило, составы с алкилами, эфирами, спиртами, присадки, повышающие устойчивость горючего к замерзанию. С их помощью удается довести ОЧ до: 92, 95, 98 и даже 100.

Иными словами, основа у всех бензинов одна, а различия состоят в разном качестве и количестве присадок. При этом вредные по отношению к природе присадки типа тетраэтилсвинца сегодня законодательно запрещены. Хотя, согласно сообщениям в СМИ, в Россию все еще продолжают нелегально ввозить запрещенный тетраэтилсвинец, который закупают в Китае и Румынии. Чтобы не нарваться на такое топливо, совет один - пользуйтесь проверенными, сетевыми АЗС.

Таким образом, ответ на вопрос, что будет, если смешать топливо с разным октановым числом, будет следующим - ровным счетом ничего. У получившейся смеси будет единая основа, и максимум, чем может грозить такой микс, это потеря динамики вашего автомобиля.

А как же с опасностью смешивания топлива с заправок разных компаний? Такого смешения тоже не нужно бояться. Хотя разные производители, как известно, "химичат" с присадками, стремясь обеспечить фирменному топливу оптимальные характеристики, такие добавки де-факто - капля в море. Топливо на российских АЗС стандартизировано, читай - отличия минимальны.

В то же время любители плеснуть в бензобак "девяноста пятого", добавив его к "девяносто второму", должны понимать, что топливо в баке практически не будет смешиваться. Это происходит прежде всего потому, что разное горючее имеет разную плотность.

В результате АИ-95 как более легкое горючее будет собираться, условно говоря, на поверхности 92-го. Так что сначала будет вырабатываться один, более эффективный вид горючего, а затем - второй. Субъективно поначалу может показаться, что "машина поехала" - приемистость возрастет. Однако скоро такой эффект минимизируется. Фактический же выигрыш в улучшении качества топливной смеси будет сомнительным.

Отдельная история, когда из экономии или по другим причинам льют 92-й бензин при допуске "не ниже 95-го". Что может произойти в таком случае, мы уже пояснили выше. Поначалу - первые километры - все будет хорошо, однако когда верхний слой - 95-й - выгорит, оставшийся 92-ой начнет причинять вред силовому агрегату. Такая практика чревата детонацией, способной вызвать выход из строя деталей цилиндропоршневой группы. Если с двигателем возникнут проблемы, сервисмены, конечно же, возьмут пробы топлива из бака, и тогда на гарантийный ремонт не рассчитывайте.