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30.08.2020 17:11
Рубрика: Экономика

Драйверами цифровых технологий станут медицина и развлечения

Текст: Ирина Алпатова
У медицины, сферы развлечений и образования самые большие шансы стать двигателями цифровых технологий. Такое мнение высказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на форуме "Территория смыслов".
Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Замминистра привел в пример телемедицину, потенциал рынка которой может превышать десятки миллиардов рублей в год. Однако развитие таких технологий тормозится действующим законодательством. Волин предполагает, что законопроект о возможности дистанционной диагностики (внесен в Госдуму в марте, - прим. "РГ") ждет сложная судьба, так как основной принцип медицины - "не навреди".

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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По мнению замминистра, врачи всегда будут с осторожностью относиться к таким форматам. "Тот же самый врач зачастую предпочтет сделать диагноз вживую, потому что если он поставит диагноз, а больной, не дай бог, с этим диагнозом от другого умрет, или что-то тяжелое случится, то врач будет отвечать не только перед своей совестью, но и перед прокурором", - сказал он. Действующий закон о телемедицине предусматривает, что первичный врачебный осмотр может осуществляться только лично.

При этом Волин выразил уверенность, что дистанционная медицина в России будет развиваться.

В рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" Минэкономразвития запустило закон о "цифровых песочницах", который позволит в экспериментальном режиме опробовать законодательные инициативы, которые позволят расширить применение, в том числе, телемедицинских технологий. "Песочницы" заработают в начале 2021 года. Для их запуска министерство разработало законопроект-спутник о внесении изменений в отраслевые законы, включая закон "Об основах охраны здоровья граждан".

Расширить применение технологий телемедицины ранее поручил и президент России Владимир Путин для профилактики инфекционных заболеваний у граждан.

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