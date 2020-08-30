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30.08.2020 15:09
Рубрика: Спорт

Еще один лидер "Локомотива" не сыграет с "Зенитом" из-за травмы

Текст: Артур Нанян

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Зенита" на центральный матч шестого тура российской Премьер-лиги. Встреча в Москве начнется в 16:00.

Футболист "Зенита" Дриусси выбыл из-за травмы на полтора месяца

К противостоянию с чемпионом страны "Локомотив" подходит не в лучшем состоянии. Мало того, что команда потерпела два поражения подряд и опустилась на седьмое место, так она еще из-за травм потеряла сразу нескольких ведущих игроков.

Повреждения в дерби со "Спартаком" получили Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук, и вот теперь из строя выбыл Гжегож Крыховяк. У поляка воспаление икроножной мышцы, сообщает Twitter клуба.

Стартовый состав "Локомотива" на сегодняшний матч выглядит следующим образом: Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь, Ведран Чорлука, Мурило, Антон Миранчук, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Станислав Магкеев, Федор Смолов, Камано.

У "Зенита" же с первых минут выйдут: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Артем Дзюба, Сердан Азмун, Малком.

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