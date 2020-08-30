Когда ГИБДД может отказать в регистрации машины

Финальным этапом покупки автомобиля с пробегом традиционно становится его регистрация в ГИБДД. Есть причины, по которым сотрудник Госавтоинспекции может отказать владельцу поставить его машину на учет. Перечислим эти случаи.

Для того, чтобы у владельца не возникло проблем с постановкой на учет автомобиля, он должен собрать весь необходимый пакет документов. В противном случае при отсутствии нужных бумаг зарегистрировать машину не получится. В перечень стандартного пакета документов входят: заявление на регистрацию, паспорт заявителя, ПТС, документ, удостоверяющий право собственности, а также страховка ОСАГО и квитанция об оплате государственной пошлины.

Небрежно заполненные документы, составленный с юридическими ошибками договор купли-продажи машины или, например, отсутствие в ПТС подписи продавца, также могут стать поводом отказать автомобилисту в регистрации его машины.

Иногда вопрос с отсутствием подписи можно решить просто, съездить к продавцу и попросить его поставить подпись в нужных документе. Но нередко продавец машины может, например, надолго уехать из страны. Как поступить в этом случае? Такие ситуации относятся к разряду форсмажорных и не встречаются на каждом шагу, но все же не стоит забывать о проверке правильности оформления всех документов еще в процессе самой сделки.

Конечно же, речь идет и о том, что помимо документов необходимо проверить и непосредственно сам автомобиль. Ведь если на нем есть какие-либо ограничения, ГИБДД не сможет поставить его на учет. В приказе МВД "О порядке регистрации транспортных средств" от 24.11.2008 г., в частности, говорится, нельзя ставить машину на учет, если на ее хозяине числятся неоплаченные штрафы или просроченные долги по кредитам, а также если автомобиль находится в розыске или у него технические особенности, не отраженные в соответствующих документах.

Другой веской причиной для отказа в регистрации автомобиля в Госавтоинспекции может стать плохое состояние табличек, где отмечен VIN. Такое часто случается с возрастными машинами. Важно, чтобы сотрудник ГИБДД мог четко различить номер, в противном случае он имеет право отказать в регистрации. Именно это и предусмотрено Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

Там, в частности, говорится, что автомобиль "не подлежит регистрации в Госавтоинспекции и не принимается к производству регистрационных действий, если обнаружены признаки скрытия, изменения, уничтожения маркировки, нанесенной на транспортные средства организациями-изготовителями, либо подделка представленных документов, регистрационных знаков, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных)".

Так что если даже VIN попросту износился, а не был поврежден умышленно, инспектор ГИБДД пойдет путем наименьших проблем и откажет в регистрации авто скорее, чем поверит автомобилисту на слово о том, что номер стерся за годы эксплуатации машины.

Приобретая автомобиль с рук, покупатель должен быть предельно внимательным и не терять бдительности. Нужно тщательно проверить и "чистоту" машины, и состоятельность всех документов. И все это для того, чтобы не купить вместе с подержанным автомобилем еще и проблемы. Ведь, согласно статье 19.22 КоАП, если по каким бы то ни было причинам новый владелец автомобиля не поставил его на учет в течение 10 дней с момента покупки, ему грозит штраф в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей. А езда на незарегистрированном авто на первый раз карается штрафом в размере от 500 до 800 рублей, а повторно обойдется уже в 5000 рублей.