Новости

Ла Лига поддержала "Барселону" в ситуации с Месси 16:08
Метеорологи предупредили о погодных сюрпризах в сентябре 16:08
Как в Испании проходит сбор винограда в условиях пандемии 15:47
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму 15:47
Еще один лидер "Локомотива" не сыграет с "Зенитом" из-за травмы 15:09
Видео: На юго-западе Крыма пронесся смерч 14:15
Старейшину РАН академика Халатникова наградили орденом Александра Невского 14:10
Президент ФРГ рассказал об "ударе демонстрантов по нашей демократии" 14:02
Даниил Квят выбрал дизайн шлема на Гран-при России "Формулы-1" 13:59
Умер создатель "Смешариков" и студии "Пилот" Анатолий Прохоров 13:37
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева 13:11
Министр здравоохранения Чечни испытал на себе вакцину от COVID-19 13:02
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом 12:42
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения 12:39
В Испании согласовали меры безопасности для школ 12:34
Япония предлагает вытереть вручную мангры, пострадавшие от нефти на Маврикии 12:19
Месси не прибыл в расположение "Барселоны" для прохождения тестов 12:11
Трамп накричал на своего помощника из-за пропущенного звонка от Путина 11:55
В Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве девочки 11:23
Госсовет Крыма: Статус полуострова не является предметом обсуждений 11:18
Почему в Риге досрочно наступила смена политического сезона 11:00
Под Воронежем открыли памятник танку поэтов 10:20
Мигранты переполнили итальянский остров Лампедуза 10:13
Еще 904 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:05
В Гидрометцентре рассказали о сроках наступления "бабьего лета" 07:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
30.08.2020 16:08
Рубрика: Спорт

Ла Лига поддержала "Барселону" в ситуации с Месси

Текст: Артур Нанян

Руководство испанской Ла Лиги выступило с заявлением относительно ситуации с возможным уходом Лионеля Месси из "Барселоны".

Фото: Manu Fernandez / POOL / AFP
"Барселона" согласна продать Месси в "Манчестер Сити"

В организации подчеркнули, что контракт Месси с клубом является действующим и, если аргентинец хочет покинуть команду, потенциальные покупатели должны заплатить за него "сине-гранатовым" прописанную в договоре сумму отступных - 700 миллионов евро.

Сам Лионель считал, что уведомление, отправленное им в клуб по бюрофаксу о желании уйти, автоматически расторгнет его соглашение с "Барселоной". Несмотря на все усилия каталонцев уговорить Месси не покидать команду, аргентинец настроен решительно и не собирается менять свою позицию. 30 августа футболист не прибыл на базу "сине-гранатовых", где игроки сдавали тест на коронавирус.

Что важно - Ла Лига в заявлении акцентировала внимание на расторжении контракта в одностороннем порядке. Выходит, не исключен вариант, при котором Месси может покинуть клуб по соглашению сторон. Однако представители "Барселоны" категорически не хотят обсуждать эту возможность и намерены отклонять любые предложения по Лионелю.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Лионель Месси

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
В Роскосмосе сообщили о 80 сближениях астероидов с Землей в августе
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов
В "Спартаке" рассказали о "маленькой ошибке" с Кокориным