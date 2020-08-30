Ла Лига поддержала "Барселону" в ситуации с Месси

Руководство испанской Ла Лиги выступило с заявлением относительно ситуации с возможным уходом Лионеля Месси из "Барселоны".

В организации подчеркнули, что контракт Месси с клубом является действующим и, если аргентинец хочет покинуть команду, потенциальные покупатели должны заплатить за него "сине-гранатовым" прописанную в договоре сумму отступных - 700 миллионов евро.

Сам Лионель считал, что уведомление, отправленное им в клуб по бюрофаксу о желании уйти, автоматически расторгнет его соглашение с "Барселоной". Несмотря на все усилия каталонцев уговорить Месси не покидать команду, аргентинец настроен решительно и не собирается менять свою позицию. 30 августа футболист не прибыл на базу "сине-гранатовых", где игроки сдавали тест на коронавирус.

Что важно - Ла Лига в заявлении акцентировала внимание на расторжении контракта в одностороннем порядке. Выходит, не исключен вариант, при котором Месси может покинуть клуб по соглашению сторон. Однако представители "Барселоны" категорически не хотят обсуждать эту возможность и намерены отклонять любые предложения по Лионелю.