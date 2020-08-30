"Локомотив" сыграл вничью с "Зенитом"

В центральном матче шестого тура российской Премьер-лиги "Локомотив" принимал "Зенит". Встреча закончилась боевой ничьей - 0:0.

Непростые времена переживает "Локомотив". У команды новый тренер, результаты в последнее время удручают, сразу несколько ведущих игроков получили травмы. Плюс к тому же на днях стало известно о грядущем отъезде в Италию Алексея Миранчука, договорившегося о переходе в "Аталанту". В общем, Марко Николичу и болельщикам "красно-зеленых" не позавидуешь.

Во многом именно из-за кадровых проблем Николич вынужден выпускать на поле с первых минут столько молодежи. К примеру, во вчерашнем матче в стартовом составе появились Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский. А в атаке помогать Федору Смолову был отряжен новичок "Локомотива" Франсуа Камано.

Несмотря на преимущество "Зенита" по владению мячом, в первом тайме больше моментов создали хозяева. На десятой минуте они даже забили, но гол Дмитрия Рыбчинского был отменен после подсказки видеоассистента. Пожалуй, единственный шанс у ворот "Локомотива" гости создали уже ближе к перерыву, когда опасно со штрафного пробил Деян Ловрен.

Во второй половине питерцы активизировались, но оборона "железнодорожников" действовала очень уверенно. Хозяева старались поймать соперника на контратаках и несколько раз они были близки к голу. Уже на 81-й минуте хороший шанс возник у вышедшего на замену Виталия Лисаковича, но он чуть не дотянулся до мяча после прострела Антона Миранчука.

Сыграв вничью, "Зенит" позволил московскому "Спартаку" остаться лидером Премьер-лиги по итогам шести туров. В активе "красно-белых" 14 очков, у питерцев - на одно меньше. Ну а "Локомотив" с восемью баллами идет на седьмой строчке. Впрочем, еще до конца дня обогнать "красно-зеленых" могут сразу три команды - "Рубин", ЦСКА и "Краснодар". Для этого они должны победить "Тамбов", "Ахмат" и "Ростов" соответственно.