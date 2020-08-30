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30.08.2020 21:01
Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити" предложил Месси 500 миллионов евро за пять лет

Текст: Артур Нанян

Стали известны подробности контракта, предложенного "Манчестер Сити" лидеру "Барселоны" Лионелю Месси.

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По информации авторитетного журналиста Танкреди Палмери, английский клуб готов заплатить Месси 500 миллионов евро за пять лет. Планируется, что аргентинец будет выступать за "горожан" три года, после чего перейдет в аренду в "Нью-Йорк Сити", принадлежащий владельцам "Манчестер Сити".

Кроме того, Лионелю предложили подъемные в размере 250 миллионов евро. Подписной бонус он сможет получить при переезде в США. Это позволит "Сити" избежать проблем с финансовым фейр-плей. Таким образом, общие затраты английского клуба на переход Месси составят 750 миллионов евро.

Напомним, что в воскресенье утром Лионель не приехал на прохождение тестов на базу "Барселоны". Он дал ясно понять руководству "сине-гранатовых", что не намерен играть больше за команду.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Лионель Месси Футбольные трансферы

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