"Манчестер Сити" предложил Месси 500 миллионов евро за пять лет

Стали известны подробности контракта, предложенного "Манчестер Сити" лидеру "Барселоны" Лионелю Месси.

По информации авторитетного журналиста Танкреди Палмери, английский клуб готов заплатить Месси 500 миллионов евро за пять лет. Планируется, что аргентинец будет выступать за "горожан" три года, после чего перейдет в аренду в "Нью-Йорк Сити", принадлежащий владельцам "Манчестер Сити".

Кроме того, Лионелю предложили подъемные в размере 250 миллионов евро. Подписной бонус он сможет получить при переезде в США. Это позволит "Сити" избежать проблем с финансовым фейр-плей. Таким образом, общие затраты английского клуба на переход Месси составят 750 миллионов евро.

Напомним, что в воскресенье утром Лионель не приехал на прохождение тестов на базу "Барселоны". Он дал ясно понять руководству "сине-гранатовых", что не намерен играть больше за команду.