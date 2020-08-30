На демонстрацию против ограничительных мер в Берлине пришли 38 тыс человек

Власти немецкой столицы уточнили, что акция в Берлине противников ограничительных мер в период пандемии не представляла угрозы российскому посольству. По словам сенатора Берлина по внутренним делам Андреаса Гайзеля, которого цитирует ТАСС, до трех тысяч правых экстремистов собрались в районе посольства РФ в Берлине, протестуя против антикоронавирусных мер немецкого правительства. "Дело дошло до того, что в полицейских полетели камни и бутылки", - сообщил политик, добавив, что угрозы российскому посольству не было.

Полиция Берлина попыталась разогнать массовую акцию протеста в столице Германии через несколько часов после ее начала, из-за того, что участники марша не соблюдали социальное дистанцирование и демонстративно не носили маски, как им было указано силовиками. На демонстрации у Бранденбургских ворот к раннему вечеру находилось несколько тысяч человек, некоторые бросали камни и бутылки в стражей порядка. Полиция арестовала около 200 демонстрантов, заявил министр внутренних дел Берлина Андреас Гейзель, назвав эту группу митингующих "экстремистской". Семь полицейских получили ранения в ходе столкновений с манифестантами, сообщает Reuters. По словам Гейзеля, поблизости проводилась отдельная акция протеста с участием около 30 тысяч человек, которая продлилась до 21 часа, поскольку демонстранты соблюдали правила социального дистанцирования.

Берлинская полиция сообщила в Twitter, что все больше демонстрантов с наступлением темноты покинули зону проведения массового митинга. Этот шаг был предпринят вскоре после того, как большая часть толпы изначально отказалась разойтись. В полиции также сообщили о "произведенных многочисленных новых арестах". "Среди арестованных есть известный автор веганских кулинарных книг", - отметили в берлинской полиции.

Ранее из прямых репортажей с места событий было видно, как протестующие стоят на площадях и улицах Берлина в окружении полиции. Сообщения полиции, напоминающие толпе о том, что митинг нарушает ограничения на коронавирус, были встречены свистом и криками возбужденной толпы. Представители общественности в социальных сетях критиковали власти Берлина за то, что силовикам потребовалось несколько часов, чтобы разогнать митинг, утверждая, что во время предыдущих демонстраций представителей левых групп действия полиции были более агрессивными. Со своей стороны, сами участники акции осудили полицейских за использование перцового баллончика против протестующих.

Власти сообщили, что на митинге было задействовано около трех тысяч офицеров. Полиция готовилась к возможному насилию, так как "ковид-диссиденты" призвали своих последователей в социальных сетях по всей Европе "вооружиться и собраться в Берлине". Городские власти изначально запретили протесты, но немецкий региональный суд неожиданно быстро отменил это решение, дав окончательное добро на проведение акции. До сих пор Германия справлялась с кризисом, вызванным коронавирусом, лучше, чем многие европейские страны, благодаря тщательному тестированию, которое помогало сдерживать инфекции и смертность. Но в последние недели в ФРГ значительно увеличилось количество новых ежедневных инфекций, как и во многих странах мира. В пятницу канцлер Ангела Меркель призвала граждан сохранять бдительность в отношении вируса.