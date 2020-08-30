Почему в Риге досрочно наступила смена политического сезона

В конце августа на побережье Рижского залива наступает тихий бархатный сезон. Иная, жаркая погода и настроение царят в местной политике. Если окунуться в итоги, которыми в ночь на это воскресенье успели поделиться источники местного ЦИК, то становится очевидным, что рижанам после внеочередных местных выборов уже предложено распрощаться с привычным политическим климатом, который почти десять лет гарантировал многонациональному городу блок "Согласия" и "Честь служить Риге".

Прежде всего, в чем единодушны все политические силы, участвующие в муниципальных выборах, это крайне низкий уровень избирательной активности с 1977 года. Всего 40,6 процента горожан пришли к избирательных урнам на внеочередных выборах в Рижскую думу, хотя они и проводились с соблюдением строгих мер безопасности в условиях пандемии коронавируса. Возможно, на выборы не пришла часть избирателей партии "Согласие", которая разочаровалась в ней. Такое объяснение низкой явке на выборах выдвинул декан факультета Латвийского университета Янис Икстенс.

Да и председатель Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня уже пояснила Delfi, что, по ее мнению, этот избирательный казус, скорее всего, объясняется мотивацией избирателей, а не погодными условиями, хотя и не отрицает, что свою роль сыграл и риск распространения Covid-19.

Отдав накануне свой голос на выборах, президент Латвии Эгилс Левитс дал понять, что проголосовал за тех, кто, на его взгляд, были лучшими, "хотя ни один список не является идеальным", - аккуратно добавил он.

Как уже сообщала"РГ", свои амбиции на муниципальных выборах в этом году заявили полтора десятка партий и блоков. Правда, к финишу дошли только восемь. ЦИК уже объявил, что лидером избирательного марафона стал блок " Для развития /За! " и "Прогрессивные", который набрал, по последним данным, чуть больше 26 процентов и может претендовать в думе на 18 мандатов из шестидесяти.

На десять депутатских кресел законно претендует и "Новое Единство". Несколько скромнее результаты у радикального блока Национальное объединение - ЛОР, которые могут рассчитывать на семь мандатов, а Новая Консервативная партия - еще меньше, только на четыре.

Но в итоге, именно правительственные партии получили возможность формировать в РД правящую коалицию, отмечают наблюдатели.

Что касается политического объединения "Согласие", список которого в думу возглавляет защитник Русских школ Константин Чекушин, то оно может рассчитывать на 12 мест, набрав 16,89%. Между прочим, в беседе с агентством LETA Чекушкин уже дал понять, что они будут готовы сотрудничать в РД с представителями всех фракций.

А вот партия "Честь служить Риге" во главе с Олегом Буровым, подтвердили в ЦИКе, пока сохраняется шанс получить пять мандатов, они набирают 7,71 %. И замыкает список партий, поддержанных избирателями, Русский союз Латвии, который получил 6,52 %. Избирком уже подтверждает, что депутатами от РСЛ могут стать его сопредседатель Мирослав Митрофанов, Яков Плинер, Владимир Бузаев и Александр Кузмин.

Авторитетный латвийский обозреватель Юрий Алексеев на своей странице Facebook тоже признал, что десятилетие русского мэра ушло в историю. Нил Ушаков, напомнил он, "сам отказался от борьбы, спрыгнув на жирный евродепутатский оклад и пропал в коридорах Европарламента навсегда".

Русскоязычные жители столицы, по мнению журналиста, в любом варианте однозначно выбирают оппозицию. Это - как наступление осени после продолжительного лета, с сожалением добавляет он.