Кому достанется в Рижской думе политическое наследие Ушакова

Кстати, досрочное голосование в латвийской столице, напоминает Delfi, началось еще в среду, и возможностью отдать свой голос уже воспользовался почти каждый пятый гражданин Риги. А всего на места в думе претендуют 707 человек.

То, что во все времена именно бытие определяло сознание, доказывают в уютных уголках латвийской столицы и материальные следы человеческих симпатий. Вот прямо напротив храма оперного искусства застыл, словно на минуту вместе с супругой и любимым псом, рижский градоначальник первого десятилетия прошлого века Джордж Армитстед. Не только его современник - последний российский император, но и значительно позже - британская королева - не пожалели времени, чтобы отдать дань уважения своему подданному, который до сих пор считается лучшим мэром столицы янтарного края.

При успешном градоначальнике, кстати, выходило несколько русских ежедневных газет. Знатоки и сегодня напоминают, что именно при нем воплотил фантазии югендстиля отец легендарного кинорежиссера Михаил Эйзенштейн, а город начал будить непривычный звон первых электрических трамваев. Появились (а не закрылись, как при лидере согласистов) 16 новых школ, включая русские гимназии, и 3 городские больницы. Именно ему приписывает молва и отмашку на строительство на берегах Даугавы здания Русского театра, который гремел накануне Первой мировой войны, считаясь одним из лучших актерских коллективов империи.

А в сегодняшней запутанной ситуации вокруг выборов в Рижскую думу, полагает экс-спикер латвийского парламента и бывшая выпускница аспирантуры МГУ, профессор Илга Крейтусе, не хватало общественного динамизма. Время, по ее словам, "смутное, реклама унылая, лидеры неявные, обещания слабо выполнимые". Поэтому, считает политик, и предсказать результат такой кампании не берется никто. Да и нужно ли Риге, с иронией задается она вопросом, шестьдесят депутатских "умных голов", когда уже полгода столицей правит тройка администраторов, экономя на зарплатах и бонусах.

Правда, кандидат в мэры от Русского Союза Латвии, бывший евродепутат Мирослав Митрофанов с такой точкой зрения готов поспорить. Более того, он не исключает, что РСЛ, сопредседателем которого он является, может оказаться и в правящей коалиции, набрав более десяти процентов голосов. После выборов, пояснил он, "может получиться, что нельзя будет сформировать ни старую устойчивую коалицию из партий Ушакова и Америкса, руководившую городом в течение десяти лет, ни новую, состоящую из правящих элит. Будут идти переговоры, и их результат трудно прогнозировать", - сказал политик, утверждая, что в обществе, по его мнению, все-таки сохраняется спрос на "честную русскую партию".

В противном случае, предупреждают аналитики, если до сих пор руководство муниципалитета занималось, в том числе, ремонтом детских площадок и велодорожек, то в будущем оно будет решать такие "актуальные" вопросы, как снос памятника Освободителям Риги, запрет празднования в городе 9 Мая и открытие новых филиалов Музея оккупации".

Дело в том, напоминают издания, что на выборах три года назад "Согласие" вместе с "Честь служить Риге" получили 52 процента голосов рижан. Но после коррупционных скандалов, которые и привели в прошлом году к отставке столичного мэра, часть избирателей начала разочаровываться в "Согласии". Более того, многие из них должны сегодня принять для себя не простое решение: будут ли они вообще участвовать в выборах? И готова ли часть из них доверить свой голос РСЛ, задаются вопросом эксперты.

Главное, утверждают оппоненты "Согласия", партия за последние годы настолько "обновила" свой политический гардероб, что, по их утверждению, "проявила себя классическим предателем интересов избирателя", отказавшись даже от защиты интересов подрастающего поколения в школах национальных меньшинств.

Кроме того, и сама коалиция Ушакова и Америкса, которые пока уютно отдыхают за шторами брюссельского парламента, уже основательно разрушена. Главный финансовый ресурс бывших союзников - Рижский свободный порт - экспроприирован государством, а единственный информационный ресурс в лице Первого балтийского канала лишился национальной службы новостей.

С другой стороны, партия "Честь служить Риге", которую ведет в Рижскую думу Олег Буров, успевший полгода побывать в кресле городского главы, по оценке ряда экспертов, пока сохраняет шансы получить заветные мандаты и даже рассчитывает на "золотую акцию", которая даст ей возможность найти себя в правящей коалиции.

Хотя за неделю до выборов против коалиции с ЧСР были настроены 23 процента рижских избирателей, а треть граждан, проживающих в столице, никогда бы и не проголосовали за эту партию. Зато ее сторонники довольно лояльно относятся к совместной работе с представителями правительственной коалиции. Более того, многие из них откровенно признаются, что не хотели бы оказаться в одной лодке с согласистами.

А вот если в столичное самоуправление войдет Союз зеленых и крестьян, то вполне возможно, что именно эта политическая сила сможет составить коалицию в думе вместо "Честь служить Риге". Ведь в отличие от ЧСР, против сотрудничества с которой выступает и Национальное объединение, и "Новое Единство", к СЗК у этих партий откровенной антипатии не проявляется.

Иными словами, спустя и четверть века после обретения независимости, Латвия по-прежнему предпочитает этнический раскол, когда латыши не просто голосуют за свои партии, но и ни при каких условиях не поддержат политические силы другой национальной группы и не захотят их видеть в своей коалиции.

Не случайно Мирослав Митрофанов недавно признал, что сейчас у Русского Союза Латвии главная задача состоит в строительстве моста для взаимоотношения с латышскими избирателями. Из-за многолетней промывки мозгов, утверждает он, в стране процветает немыслимая для Европы "культура ненависти".

Впрочем, каждые очередные выборы в этой прибалтийской республике рождают и новые политические симпатии. По прогнозу наблюдателей, тандем двух партий ""Для развития/За!" и "Прогрессивные" может, например, стать основой коалиции в столичном муниципалитете, если сумеют они провести в думу заметное количество депутатов. Ведь предварительные опросы дают для этого основания. Правда, одновременно политологи подают сигнал, что их электорат нельзя считать абсолютно стабильным. Если "Для Развития/За" успела завоевать солидный авторитет, получив в парламенте 13 депутатских мест, а в правительстве у партии три министра, включая главу оборонного ведомства Артиса Пабрикса, то их партнеры выглядят пока значительно скромнее, не имея своего представительства в сейме. Кроме того, аналитики не исключают, что после выборов этот союз в муниципалитете может развалиться.

Да и ветераны местных политтехнологий до сих пор достаточно осторожны в своих прогнозах. Они напоминают, что рейтинги слишком часто не совпадают на берегах Балтики с итоговыми бюллетенями, а первое место по популярности еще не гарантирует победу. Так что не исключено, что результаты субботнего голосования могут преподнести рижанам большие сюрпризы, а новая коалиция будет совсем не такой, какой она пока видится в национальных опросах, резюмируют новостные порталы.