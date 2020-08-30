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30.08.2020 06:02
Рубрика: В мире

Помпео выразил обеспокоенность из-за планов КНР по покупке "Мотор Сич"

Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность в связи с планами Китая приобрести завод "Мотор Сич". Об этом сообщила пресс-служба госдепартамента.

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Разговор госсекретаря с украинским лидером состоялся еще 26 августа, однако сообщили о нем в госдепе только в субботу, пишет РИА Новости. Отмечается, что Помпео обеспокоен инвестициями КНР на Украине, включая усилия Пекина по приобретению завода.

Ранее уже сообщалось, что Соединенные Штаты намерены препятствовать заключению любой сделки по продаже китайским компаниям завода "Мотор сич". Предприятие, о котором идет речь, расположено в Запорожье. Здесь осуществляют разработку, производство, ремонт и обслуживание газотурбинных авиадвигателей.

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