После съезда республиканцев Трамп сократил отставание от Байдена по популярности

Действующий президент США Дональд Трамп после общенационального съезда Республиканской партии сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джозефа Байдена. Это следует из исследования компании Morning Consult.

Опрос был проведен на следующий день после завершения партийной встречи республиканцев. Четырем тысячам респондентов был задан вопрос: кого из политиков они поддержали бы на президентских выборах, если бы они состоялись сейчас. В итоге 44% ответили, что проголосовали бы за нынешнего хозяина Белого дома, а 50% - за Байдена, пишет ТАСС.

По результатам опроса, проводившегося до начала съезда, о готовности голосовать за Трампа заявляли 42% опрошенных, а за его соперника - 52%. В компании отмечают, что данные итоги контрастируют с реакцией избирателей на съезд демократов. Тогда преимущество Байдена, согласно статистическим данным, осталось неизменным.

Еще до национальных съездов партий и официального выдвижения Трампа и Байдена кандидатами в президенты, телекомпания CNN сообщила о том, что согласно результатам исследования, проведенного с 12 по 15 августа службой SSRS, Трамп сократил отставание по популярности от своего соперника. Выяснилось, что 50% готовы отдать свои голоса Байдену, а 46% - намерены поддержать Трампа. В начале июня проголосовать за Байдена были готовы 55% респондентов, а за Трампа - 41%.

Напомним, выборы президента США пройдут третьего ноября этого года.