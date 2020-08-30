Новости

Видео: На юго-западе Крыма пронесся смерч 14:15
Старейшину РАН академика Халатникова наградили орденом Александра Невского 14:10
Президент ФРГ рассказал об "ударе демонстрантов по нашей демократии" 14:02
Даниил Квят выбрал дизайн шлема на Гран-при России "Формулы-1" 13:59
Умер создатель "Смешариков" и студии "Пилот" Анатолий Прохоров 13:37
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева 13:11
Министр здравоохранения Чечни испытал на себе вакцину от COVID-19 13:02
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом 12:42
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения 12:39
В Испании согласовали меры безопасности для школ 12:34
Япония предлагает вытереть вручную мангры, пострадавшие от нефти на Маврикии 12:19
Месси не прибыл в расположение "Барселоны" для прохождения тестов 12:11
Трамп накричал на своего помощника из-за пропущенного звонка от Путина 11:55
В Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве девочки 11:23
Госсовет Крыма: Статус полуострова не является предметом обсуждений 11:18
Почему в Риге досрочно наступила смена политического сезона 11:00
Под Воронежем открыли памятник танку поэтов 10:20
Мигранты переполнили итальянский остров Лампедуза 10:13
Еще 904 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:05
В Гидрометцентре рассказали о сроках наступления "бабьего лета" 07:50
Трамп назвал "монстром" обрушившийся на США ураган "Лаура" 07:31
В Китае 29 человек погибли при обрушении гостиницы 06:35
Генсек кабмина Японии поборется за пост премьера страны 06:19
Помпео выразил обеспокоенность из-за планов КНР по покупке "Мотор Сич" 06:02
После съезда республиканцев Трамп сократил отставание от Байдена по популярности 05:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
30.08.2020 14:02
Рубрика: В мире

Президент ФРГ рассказал об "ударе демонстрантов по нашей демократии"

Текст: Александр Гусаров

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер жестко раскритиковал прошедшее накануне многотысячное выступление радикально настроенных демонстрантов в Берлине.

Фото: iStock
В Германии желающим ежемесячно выплатят 1200 евро для эксперимента

Как сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое информагентство DPA, глава ФРГ заявил о том, что состоявшийся протестный марш, закончившийся на ступенях Рейхстага, является "ударом в сердце нашей демократии".

При этом Штайнмайер подчеркнул, что жители Германии имеют право на мирный протест, но призвал граждан не идти на поводу у "врагов демократии и у политических подстрекателей", которые пытаются использовать митинги в корыстных целях. По словам президента ФРГ, "в сложной обстановке полиция действовала в высшей степени рассудительно".

Напомним, что на вчерашней демонстрации в немецкой столице против ограничений, вызванных пандемией коронавируса, собрались около 40 тысяч человек.

Организатором митинга выступило штутгартское движение "Нестандартное мышление - 711". Его последователи полагают, что ограничительные меры против COVID-19 отрицательно сказываются на личных свободах граждан. Сообщается, что порядка 300 манифестантов были задержаны за нарушение общественного порядка.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
В Роскосмосе сообщили о 80 сближениях астероидов с Землей в августе
В Гидрометцентре рассказали о сроках наступления "бабьего лета"
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева
Как европейские страны ужесточили ограничительные меры
Как начинается новый учебный год в разных странах