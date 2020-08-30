Президент ФРГ рассказал об "ударе демонстрантов по нашей демократии"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер жестко раскритиковал прошедшее накануне многотысячное выступление радикально настроенных демонстрантов в Берлине.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое информагентство DPA, глава ФРГ заявил о том, что состоявшийся протестный марш, закончившийся на ступенях Рейхстага, является "ударом в сердце нашей демократии".

При этом Штайнмайер подчеркнул, что жители Германии имеют право на мирный протест, но призвал граждан не идти на поводу у "врагов демократии и у политических подстрекателей", которые пытаются использовать митинги в корыстных целях. По словам президента ФРГ, "в сложной обстановке полиция действовала в высшей степени рассудительно".

Напомним, что на вчерашней демонстрации в немецкой столице против ограничений, вызванных пандемией коронавируса, собрались около 40 тысяч человек.

Организатором митинга выступило штутгартское движение "Нестандартное мышление - 711". Его последователи полагают, что ограничительные меры против COVID-19 отрицательно сказываются на личных свободах граждан. Сообщается, что порядка 300 манифестантов были задержаны за нарушение общественного порядка.