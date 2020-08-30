На выделенные полосы в Москве запретят выезжать по выходным

Все выделенные полосы в Москве переведут на режим работы 24/7. Это значит, что заезжать на них в выходные дни обычным автомобилям будет нельзя - сейчас многие выделенки работают для проезда общественного транспорта только в будни. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"При этом сейчас на выделенках, где сняли знаки, пока не выписывают штрафы - мы заранее предупредим о начале действия новых правил, - сообщили в ведомстве. - Проезд по выделенкам будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели".

В дептрансе отметили, что с просьбами ввести такой режим работы выделенок к ним обращались и из экспертного центра "Пробок.нет" и из совета по таксомоторным перевозкам при ассоциации ТАМА, в состав которой входит более 40 компаний.

Специалисты считают, что введение постоянного режима работы выделенных полос решит две проблемы. С одной стороны, общественному транспорту ничего не будет мешать в том числе в выходные дни. А во-вторых, исчезнет путаница и случайные штрафы.

Сейчас в Москве часть полос работают только в будни, а часть постоянно. В итоге водители иногда по ошибке заезжают по выходным на выделенки, работающие постоянно и получают штрафы, размер которых составляет три тысячи рублей. Подробности и адреса полос, которые переведут на ежедневный режим работы, можно узнать на Едином транспортном портале Москвы.