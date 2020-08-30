В Казани с размахом отпраздновали 100-летие ТАССР

Торжества начались утром - с масштабного музыкального флешмоба. Сто гармонистов выступили на площади у Татарского государственного академического театра имени Камала. Затем артисты прошлись по главной пешеходной улице города и сыграли у стен Казанского Кремля.

Здесь же, у Спасской башни, прошел фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST, где звучали национальный рок, рэп и электронная музыка. Вечером сюда заглянул президент РТ Рустам Минниханов. После чего он сел за руль ретро-мотоцикла с коляской и возглавил колонну пробега "От Красного Кремля к Белому Кремлю", организованного московским мотоклубом Harley Davidson HOG Red Square chapter Russia.

Гулял народ и в Старо-Татарской слободе, на набережной озера Нижний Кабан, вторую очередь которой открыли 29 августа при участии зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

К Дню республики приурочили и открытие нового здания Национальной библиотеки Республики Татарстан. Ее книгохранилище насчитывает 3 миллиона экземпляров. Книги здесь выдают автоматы, причем каждая помечена чипом. В просторном читальном зале есть звуконепроницаемые кабинки и зона отдыха, где можно попить чай или кофе. Уникальное оборудование, установленное на крыше "транслирует" в здание естественный солнечный свет. Имеется в здании терраса с живописным видом на реку Казанку. Также в Национальной библиотеке РТ расположились кинотеатр и сцена для театральных представлений.

Самый массовый концерт для горожан организовали на набережной возле семейного центра "Казан". Здесь пели звезды татарской эстрады, а также Валерий Сюткин и Сергей Безруков.

Поздно вечером у Дворца земледельцев пройдет X оперный фестиваль под открытым небом "Казанская осень". На сцене вместе с Государственным симфоническим оркестром РТ под управлением Александра Сладковского выступят заслуженная артистка РФ Альбина Шагимуратова и ведущий солист Большого театра Игорь Головатенко. Завершатся торжества ночью большим салютом.