В Большой Тихой после года простоя вновь открывается школа

Так, благодаря широкой общественной огласке и программе "Земский учитель" в отдаленной деревушке удалось сохранить начальную школу. Но найти желающих поехать в сибирскую глубинку, где нет ни связи, ни интернета, ни привычных благ цивилизации, было очень непросто. Несколько претендентов, откликнувшихся на призывы "Российской газеты" и участвовавшие в конкурсе "Земский учитель", от этой вакансии отказались.

- Мы волновались, что даже подъемные в миллион рублей не помогут нам привлечь сюда учителя, и очень обрадовались, когда Юлия согласилась, - рассказала замглавы Солонешенского района Галина Захарова. - Наш район - удивительный, он поражает красотой природы, горными ландшафтами. Но есть здесь и свои минусы - многие села отдалены и труднодоступны. Чтобы попасть в Большую Тихую, надо преодолеть два крутых перевала. Здесь живет чуть больше 70 человек, и в начальную школу в этом году пойдут шесть учеников. А еще четверо подрастают. Мы надеемся, что земская учительница полюбит этих ребятишек, приживется и останется у нас надолго.

Юлия Скорых после окончания педуниверситета больше шести лет проработала воспитателем детского сада, хотя по специальности она учитель начальных классов. Свое желание поехать в отдаленное село объясняет не столько выплатой подъемного миллиона, сколько желанием реализовать себя как педагога.

- Я люблю свою профессию и всегда мечтала трудиться в сельской школе, потому что сама родом из деревни, - рассказала она. - Конечно, немного смутили условия проживания - здесь нет сотовой связи, воду в дом надо носить из колодца и по старинке топить печь. Впрочем, к этому можно привыкнуть. Больше тревожит, что предстоит работать в совмещенном классе и учить одновременно детей разного возраста. Но я уверена - справлюсь!

Открытия школы большетихинцы ждали с нетерпением: "Для нас это большое событие! Школа заработала, а, значит, молодежь, семьи с детьми останутся жить тут, в Большой Тихой".

P.S.

Мы договорились в Юлией Скорых, что в, чтобы узнать ее впечатления о работе и жизни в отдаленном горном селе.