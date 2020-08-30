В Большой Тихой после года простоя вновь открывается школа

Новости

Собянин: Основные стройки Москвы продолжают работу 22:00
Президент Ливана призвал реформировать систему госуправления 21:55
"Манчестер Сити" предложил Месси 500 миллионов евро за пять лет 21:01
Экс-глава МИД Японии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера 19:45
Лукашенко снова был замечен с автоматом в руках 19:31
МВД Беларуси: Автомобиль милиции поврежден в Минске, нападавшие задержаны 18:52
В подмосковной Кубинке горят 12 гаражей 18:35
Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят финишировал 11-м 18:34
В неисследованной пещере в Абхазии погиб российский спелеолог 18:29
На выделенные полосы в Москве запретят выезжать по выходным 18:15
Корреспондент ТАСС освобожден в Минске 18:01
В Минске задержаны 125 протестующих, а также журналист из РФ 17:33
Головин получил травму и рискует пропустить матчи сборной России 17:06
Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября 16:48
Ла Лига поддержала "Барселону" в ситуации с Месси 16:08
Метеорологи предупредили о погодных сюрпризах в сентябре 16:08
Как в Испании проходит сбор винограда в условиях пандемии 15:47
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму 15:47
Еще один лидер "Локомотива" не сыграет с "Зенитом" из-за травмы 15:09
Видео: На юго-западе Крыма пронесся смерч 14:15
Старейшину РАН академика Халатникова наградили орденом Александра Невского 14:10
Президент ФРГ рассказал об "ударе демонстрантов по нашей демократии" 14:02
Даниил Квят выбрал дизайн шлема на Гран-при России "Формулы-1" 13:59
Умер создатель "Смешариков" и студии "Пилот" Анатолий Прохоров 13:37
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
30.08.2020 21:52
Рубрика: Общество

Здравствуйте, Юлия Васильевна!

В Большой Тихой после года простоя вновь открывается школа
Текст: Татьяна Кузнецова ("Российская газета", Алтайский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(8247)
В сельских школах Алтайского края 1 сентября приступят к работе первые 44 земских учителя. Среди них и Юлия Скорых - учитель начальных классов, приехавшая из Барнаула в маленькую школу села Большая Тихая Солонешенского района. Почти год для Тихой при поддержке "Российской газеты" проходили поиски педагога, чтобы большетихинские ребятишки могли обучаться рядом с домом. К приезду долгожданного учителя местные власти даже проложили водопровод, которого здесь никогда не было.
Привлечь учителя в школу Большой Тихой не удавалось, несмотря ни на какие "пряники". Фото: Сергей Куксин/ РГ Привлечь учителя в школу Большой Тихой не удавалось, несмотря ни на какие "пряники". Фото: Сергей Куксин/ РГ
Привлечь учителя в школу Большой Тихой не удавалось, несмотря ни на какие "пряники". Фото: Сергей Куксин/ РГ

Так, благодаря широкой общественной огласке и программе "Земский учитель" в отдаленной деревушке удалось сохранить начальную школу. Но найти желающих поехать в сибирскую глубинку, где нет ни связи, ни интернета, ни привычных благ цивилизации, было очень непросто. Несколько претендентов, откликнувшихся на призывы "Российской газеты" и участвовавшие в конкурсе "Земский учитель", от этой вакансии отказались.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19

- Мы волновались, что даже подъемные в миллион рублей не помогут нам привлечь сюда учителя, и очень обрадовались, когда Юлия согласилась, - рассказала замглавы Солонешенского района Галина Захарова. - Наш район - удивительный, он поражает красотой природы, горными ландшафтами. Но есть здесь и свои минусы - многие села отдалены и труднодоступны. Чтобы попасть в Большую Тихую, надо преодолеть два крутых перевала. Здесь живет чуть больше 70 человек, и в начальную школу в этом году пойдут шесть учеников. А еще четверо подрастают. Мы надеемся, что земская учительница полюбит этих ребятишек, приживется и останется у нас надолго.

Юлия Скорых после окончания педуниверситета больше шести лет проработала воспитателем детского сада, хотя по специальности она учитель начальных классов. Свое желание поехать в отдаленное село объясняет не столько выплатой подъемного миллиона, сколько желанием реализовать себя как педагога.

- Я люблю свою профессию и всегда мечтала трудиться в сельской школе, потому что сама родом из деревни, - рассказала она. - Конечно, немного смутили условия проживания - здесь нет сотовой связи, воду в дом надо носить из колодца и по старинке топить печь. Впрочем, к этому можно привыкнуть. Больше тревожит, что предстоит работать в совмещенном классе и учить одновременно детей разного возраста. Но я уверена - справлюсь!

Открытия школы большетихинцы ждали с нетерпением: "Для нас это большое событие! Школа заработала, а, значит, молодежь, семьи с детьми останутся жить тут, в Большой Тихой".

P.S.

Мы договорились в Юлией Скорых, что в, чтобы узнать ее впечатления о работе и жизни в отдаленном горном селе.

Фото: О том, что школе села Большая Тихая требуется педагог, "РГ" написала 31 октября 2019 года.
В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
В Роскосмосе сообщили о 80 сближениях астероидов с Землей в августе
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году