Даниил Квят выбрал дизайн шлема на Гран-при России "Формулы-1"

Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят определился с дизайном шлема, в котором выступит на предстоящем в конце сентябре розыгрыше Гран-при России - 2020 гонки "Формула-1". Об этом рассказали в пресс-службе компании "Росгонки", являющейся организатором сочинского этапа.

Сегодня сам гонщик назвал победителя специального конкурса, организованного компаний и одной из соцсетей. Сообщается, что Квят признал лучшей работу Марины Перелишной. В ее рисунке использованы яркие элементы картин российских художников-авангардистов Казимира Малевича и Ильи Чашника.

"Огромное спасибо всем, кто принял участие в конкурсе по разработке дизайна моего шлема для Гран-при России, было очень много интересных вариантов, - сказал Даниил Квят. - Я выбрал дизайн шлема, который был вдохновлен темой русского искусства, работами Малевича и Чашника. Мне понравился дизайн, я люблю абстрактное искусство, поэтому мой выбор пал на этот шлем. Мне кажется, что шлем выглядит довольно необычно и интересно".

Победительница конкурса получит билеты на гонку в Сочи и денежный приз.

Кстати

Гран-при России состоится в Сочи с 24 по 27 сентября. Этап "Формулы-1" на российской территории пройдет в седьмой раз.