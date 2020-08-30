Госсовет Крыма: Статус полуострова не является предметом обсуждений

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов считает, что статус полуострова не может быть предметом обсуждений. Комментируя агентству РИА Новости высказывание президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии на сегодняшний день действенной площадки для обсуждения возвращения Крыма в состав Украины, Константинов отметил, что никаких платформ не должно быть. А создание международных форматов неактуально.

- Вопрос Крыма закрыт. Все это ложные платформы. Если внимательно смотреть на все мировые политические дискуссионные площадки, то всерьез никто нигде не обсуждает вопрос Крыма, - сказал глава крымского парламента.

Владимир Константинов считает, что на Украине время от времени поднимают тему Крыма для того, чтобы переключить внимание населения от существующих проблем.

- Рейтинг у Зеленского упал, страна разобщена, люди в растерянности. Их вели в одну сторону, другую, третью. В итоге никуда не привели. Нет ни Евросоюза, ни хороших отношений с Россией. Поэтому периодически они вытаскивают различные проекты, бредовые идеи, - заключил Константинов.