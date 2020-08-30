Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму

Взрыв двигателя авиационной ракеты стал причиной крушения российского истребителя Су-27 над Черным морем. Такой вывод эксперты сделали после исследования фрагментов самолета, поднятых со дна моря.

"Выводы комиссии однозначны. Причинами авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода", - цитирует ТАСС начальника службы безопасности полетов ВС РФ Сергея Байнетова, который выступил в эфире телеканала "Звезда".

Напомним, в марте 2020 года около Феодосии во время планового полета самолет Су-27 потерпел крушение. Спасательную операцию осложнили шторм и ветер. Предполагалось, что летчик успел катапультироваться, его искали самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, а также малый противолодочный корабль Черноморского флота. Он до сих пор не найден.