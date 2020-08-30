В Крыму школам запретили собирать с родителей деньги на рециркуляторы

В Крыму сбор денег с родителей на приобретение рециркуляторов в школах запрещен. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи РК.

По данным ведомства, образовательные организации обеспечены 2962 рециркуляторами. Администрации школ составили графики проведения обеззараживания воздуха в классах. Из республиканского бюджета к началу учебного года дополнительно выделено 100 миллионов рублей для покупки приборов для очистки и обеззараживания воздуха.

Как сообщалось ранее, к 1 сентября власти Крыма намерены закупить для школ 6000 передвижных рециркуляторов. Приборы после нескольких часов работы будут перемещаться из кабинета в кабинет. Вместе с тем, как стало известно "РГ", в некоторых школах республики с родителей собирали по 500-600 рублей на приобретение рециркуляторов.

Праздник 1 сентября в Крыму пройдет в традиционном формате: линейки будут проводиться на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции.