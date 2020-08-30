В Крыму школам запретили собирать с родителей деньги на рециркуляторы

Новости

В Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве девочки 11:23
Госсовет Крыма: Статус полуострова не является предметом обсуждений 11:18
Почему в Риге досрочно наступила смена политического сезона 11:00
Под Воронежем открыли памятник танку поэтов 10:20
Мигранты переполнили итальянский остров Лампедуза 10:13
Еще 904 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:05
В Гидрометцентре рассказали о сроках наступления "бабьего лета" 07:50
Трамп назвал "монстром" обрушившийся на США ураган "Лаура" 07:31
В Китае 29 человек погибли при обрушении гостиницы 06:35
Генсек кабмина Японии поборется за пост премьера страны 06:19
Помпео выразил обеспокоенность из-за планов КНР по покупке "Мотор Сич" 06:02
После съезда республиканцев Трамп сократил отставание от Байдена по популярности 05:22
В Калифорнии установлен рекорд по числу заболевших COVID-19 05:02
Самый дорогой баран в мире продан на аукционе в Шотландии 04:39
Военные РФ доставили гуманитарную помощь в провинцию Алеппо 04:13
Вильфанд: Осень не придет на курорты России в ближайшее время 03:47
Астероид пролетит рядом с Землей первого сентября 03:33
Трамп обвинил конгрессменов в утечках секретных данных 03:15
Трамп огорчен уходом Абэ с поста премьер-министра Японии 02:46
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище 02:02
"Тампа-Бэй" благодаря двум очкам Кучерова победила "Бостон" 29.08.2020
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 29.08.2020
Команда Русинова стала второй на гонке в Ле-Кастелле 29.08.2020
Блок "Для развития / За! " и "Прогрессивные" лидирует на выборах в Рижскую думу 29.08.2020
Месси отказался прибыть в расположение "Барселоны" 29.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
30.08.2020 11:26
Рубрика: Общество

В Крыму школам запретили собирать с родителей деньги на рециркуляторы

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

В Крыму сбор денег с родителей на приобретение рециркуляторов в школах запрещен. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи РК.

На Среднем Урале каждому классу назначат время входа в школу

По данным ведомства, образовательные организации обеспечены 2962 рециркуляторами. Администрации школ составили графики проведения обеззараживания воздуха в классах. Из республиканского бюджета к началу учебного года дополнительно выделено 100 миллионов рублей для покупки приборов для очистки и обеззараживания воздуха.

Как сообщалось ранее, к 1 сентября власти Крыма намерены закупить для школ 6000 передвижных рециркуляторов. Приборы после нескольких часов работы будут перемещаться из кабинета в кабинет. Вместе с тем, как стало известно "РГ", в некоторых школах республики с родителей собирали по 500-600 рублей на приобретение рециркуляторов.

Праздник 1 сентября в Крыму пройдет в традиционном формате: линейки будут проводиться на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции.

В регионах Общество Образование Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым День знаний

Главное сегодня

Более 30 тысяч автомобилей проехало по трассе "Таврида" за сутки после открытия
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
В Гидрометцентре рассказали о сроках наступления "бабьего лета"
Астероид пролетит рядом с Землей первого сентября
Иностранным студентам могут разрешить въезд на учебу в Россию
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году