В Роскосмосе сообщили о 80 сближениях астероидов с Землей в августе

В августе произошло 80 сближений астероидов из группы Аполлонов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос, один из астероидов пролетал на расстоянии менее восьми тысяч километров от планеты. Это было самое близкое сближение за месяц.

Также отмечается, что астероиды из группы Аполлонов довольно часто приближаются к Земле.

Специалисты Роскосмоса обратили внимание на тот факт, что значительное количество сближений зафиксировано с новыми объектами. Лишь 10 объектов были обнаружены ранее в период с 2007 по 2018 годы. При этом ученые рассчитывают долгосрочные орбиты обнаруженных объектов и их потенциальная угрозу для Земли.

Напомним, ранее стало известно, что 1 сентября с Землей сблизится астероид 2011 ES4, открытый в марте 2011 года и относящийся к группе Аполлонов. В первый день осени расстояние до него окажется в три раза меньше, чем до Луны.

Размер астероида составляет от 22 до 49 метров, а его скорость оценивается в 8,16 километра в секунду.