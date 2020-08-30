Вильфанд: Осень не придет на курорты России в ближайшее время

Наступление осени не повлияет на погоду на курортах России. Там лето будет продолжаться, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, на побережье Крыма температура воздуха будет +26…29 градусов, а воды +24…25, пишет ТАСС. На Черноморском побережье температура вода еще выше - до 26 градусов.

Ранее Вильфанд уже сообщал, что бархатный сезон на юге России в этом году затянется. Это связано с тем, что море сильно прогрето, поэтому будет дольше обычного отдавать свое тепло атмосфере и почве.