Новости

Вильфанд: Осень не придет на курорты России в ближайшее время 03:47
Астероид пролетит рядом с Землей первого сентября 03:33
Трамп обвинил конгрессменов в утечках секретных данных 03:15
Трамп огорчен уходом Абэ с поста премьер-министра Японии 02:46
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище 02:02
Более 30 тысяч автомобилей проехало по трассе "Таврида" за сутки после открытия 01:33
"Тампа-Бэй" благодаря двум очкам Кучерова победила "Бостон" 29.08.2020
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 29.08.2020
Блок "Для развития / За! " и "Прогрессивные" лидирует на выборах в Рижскую думу 29.08.2020
Месси отказался прибыть в расположение "Барселоны" 29.08.2020
Суд арестовал подозреваемых в нападении на автобус на трассе "Киев - Харьков" 29.08.2020
Афины ответили на заявление Турции об угрозе войны 29.08.2020
Судьи лишили Романа Мазепина победы в гонке "Формулы-2" 29.08.2020
Дорога в обход Балашихи и Ногинска обойдется в 80 млрд рублей 29.08.2020
В Германии объявили о повышении налогов для богатых 29.08.2020
Столичная ГИБДД начала выявлять нарушителей среди байкеров и велосипедистов 29.08.2020
В Крыму открыли первую на полуострове академию футбола 29.08.2020
Названы дата и место прощания с актером Владимиром Андреевым 29.08.2020
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне 29.08.2020
Петр Бирюков: В субботу московские дороги и тротуары промыли с шампунем 29.08.2020
Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку 29.08.2020
Вышел новый трейлер второго сезона "Темных начал" 29.08.2020
Заповедник "Утриш" под Анапой закрыли для туристов после пожара 29.08.2020
В Берлине разогнали противников мер по борьбе с коронавирусом 29.08.2020
Актер Валерий Янклович ограблен в Москве 29.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
30.08.2020 03:47
Рубрика: Общество

Вильфанд: Осень не придет на курорты России в ближайшее время

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Наступление осени не повлияет на погоду на курортах России. Там лето будет продолжаться, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: iStock
Россиянам пообещали аномально теплое начало сентября

По его словам, на побережье Крыма температура воздуха будет +26…29 градусов, а воды +24…25, пишет ТАСС. На Черноморском побережье температура вода еще выше - до 26 градусов.

Ранее Вильфанд уже сообщал, что бархатный сезон на юге России в этом году затянется. Это связано с тем, что море сильно прогрето, поэтому будет дольше обычного отдавать свое тепло атмосфере и почве.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Более 30 тысяч автомобилей проехало по трассе "Таврида" за сутки после открытия
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Россиянам пообещали аномально теплое начало сентября
Иностранным студентам могут разрешить въезд на учебу в Россию
Вступило в силу постановление, разрешающее регистрацию транспорта в МФЦ
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году