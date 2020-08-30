Вильфанд: Осень не придет на курорты России в ближайшее время

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Наступление осени не повлияет на погоду на курортах России. Там лето будет продолжаться, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, на побережье Крыма температура воздуха будет +26…29 градусов, а воды +24…25, пишет ТАСС. На Черноморском побережье температура вода еще выше - до 26 градусов.
Ранее Вильфанд уже сообщал, что бархатный сезон на юге России в этом году затянется. Это связано с тем, что море сильно прогрето, поэтому будет дольше обычного отдавать свое тепло атмосфере и почве.