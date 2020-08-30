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30.08.2020 20:51
Рубрика: Власть

Броневик на плаву

Сергей Шойгу поручил испытать новые образцы военной техники на учениях
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(8247)
Как выяснилось на прошедшем форуме "Армия-2020", творческий потенциал разработчиков военной техники почти неисчерпаем. Целую серию новых бронеавтомобилей выставила "Военно-промышленная компания". На базе хорошо известного "Тигра" сделали багги. Сняли крышу, установили по бокам три пулемета калибра 7,62 мм, а сверху - 12,7 мм "Печенег". Получилась буквально огнедышащая машина.

Военным понравился и бронеавтомобиль легкого класса "Стрела". Он значительно легче "Тигра", но по классу защиты ему не уступает. К тому же может плавать. Такие машины очень нужны сегодня для использования в реальной боевой обстановке, в Сирии например.

Фото: Алексей Моисевв
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"

Первая "Стрела" вышла из цеха 15 апреля - в разгар вирусной пандемии, 4 мая ее показали министру обороны, и он дал команду немедленно открыть опытно-конструкторские работы по этой машине с расчетом, чтобы уже в следующем году она стала поступать в войска.

Сергей Шойгу поручил испытать "Тигр" в варианте багги и "Стрелу" в ходе стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", запланированных на сентябрь. Также он дал распоряжение проверить на этих учениях дрон "Сапсан-Конвой", уточнив, что если он себя положительно зарекомендует, то сразу будет отправлен в Сирию. Назначение "Сапсан-Конвоя" - противодействовать вражеским беспилотникам путем обнаружения и радиоподавления каналов глобальной навигационной спутниковой системы.

Помимо военной техники демонстрировалось немало диверсификационных продуктов. Систему мониторинга околоземного пространства показал концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Оптико-электронный комплекс позволяет предупреждать операторов космических аппаратов о возможном столкновении спутников с космическим мусором.

Известно, что на геостационарной орбите сейчас висит около 540 телекоммуникационных спутников, стоимость каждого - 150 млн долларов минимум. Но мало кто знает, что на той же высоте - около 36 000 км - выявлено более 2000 фрагментов мусора. И траектория полета каждой его частицы отслеживается российским оптико-электронным комплексом. Всего же он контролирует в околоземном пространстве 13 500 космических объектов. Планируется увеличить это число до нескольких десятков тысяч. Фактически все, что летает над Землей, будет под прицелом наших объективов.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны ФОРУМ "АРМИЯ - 2020"

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