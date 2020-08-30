Сергей Шойгу поручил испытать новые образцы военной техники на учениях

Военным понравился и бронеавтомобиль легкого класса "Стрела". Он значительно легче "Тигра", но по классу защиты ему не уступает. К тому же может плавать. Такие машины очень нужны сегодня для использования в реальной боевой обстановке, в Сирии например.

Первая "Стрела" вышла из цеха 15 апреля - в разгар вирусной пандемии, 4 мая ее показали министру обороны, и он дал команду немедленно открыть опытно-конструкторские работы по этой машине с расчетом, чтобы уже в следующем году она стала поступать в войска.

Сергей Шойгу поручил испытать "Тигр" в варианте багги и "Стрелу" в ходе стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", запланированных на сентябрь. Также он дал распоряжение проверить на этих учениях дрон "Сапсан-Конвой", уточнив, что если он себя положительно зарекомендует, то сразу будет отправлен в Сирию. Назначение "Сапсан-Конвоя" - противодействовать вражеским беспилотникам путем обнаружения и радиоподавления каналов глобальной навигационной спутниковой системы.

Помимо военной техники демонстрировалось немало диверсификационных продуктов. Систему мониторинга околоземного пространства показал концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Оптико-электронный комплекс позволяет предупреждать операторов космических аппаратов о возможном столкновении спутников с космическим мусором.

Известно, что на геостационарной орбите сейчас висит около 540 телекоммуникационных спутников, стоимость каждого - 150 млн долларов минимум. Но мало кто знает, что на той же высоте - около 36 000 км - выявлено более 2000 фрагментов мусора. И траектория полета каждой его частицы отслеживается российским оптико-электронным комплексом. Всего же он контролирует в околоземном пространстве 13 500 космических объектов. Планируется увеличить это число до нескольких десятков тысяч. Фактически все, что летает над Землей, будет под прицелом наших объективов.