Топ-5 опций, которыми можно пожертвовать при выборе подержанного авто

Очень часто при просмотре объявлений получается так, что выбранная машина нравится, отвечает основным запросам, хороша по состоянию и пробегу, но - вот незадача - очень уж скромна по комплектации. Хотелось сесть в салон и ахнуть, а придется вновь идти на компромисс и отказываться от современных благ. А так ли эти блага нужны? Разбираемся с опциями, от которых можно легко отказаться или поставить их позже.

Литые диски

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Вот уж точно опция, на которую можно даже не смотреть при выборе подержанной машины. Собственно, большая часть автомобилистов и не смотрит. Но это в основном касается машин массового сегмента, а вот покупатели, замахивающиеся на бизнес и премиум, к виду авто относятся куда щепетильнее и зачастую пропускают машины в простых версиях.

Дело в том, что базовые комплектации даже таких моделей как BMW 1-series, Mercedes A-class и Audi A3 в базе шли на штамповках с колпаками, на которых часть владельцев так и ездила. На вторичном рынке подобные версии, само собой, тоже самые недорогие. Только вот новым покупателям, которые наконец-то дотянулись до "Мерседеса" и BMW, обычно хочется выглядеть эффектно, а потому ухоженные, но простые комплектации пропускаются. И зря.

Почему? Главная причина - литые диски можно купить и поставить в любой момент. Хотя есть нюанс: оригинальное "литьё" на премиальные марки стоит не очень дешево. Например, родные 16-дюймовые диски для BMW 1-series начинаются от 20 тыс. рублей за штуку, то есть комплект с резиной обойдется где-то в 100 тыс. рублей. Доплата, за которую реально выбрать авто в комплектации получше, ну или остановиться на установке "реплики". В премиальном сегменте, правда, такая экономия считается моветоном, а вот в масс-сегменте - это распространенное и нормальное явление.

Люк или стеклянная крыша

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Очень эффектные, но при реальной эксплуатации - почти бессмысленные опции.

Люк - это вообще пережиток машин из 80-90-х годов, когда кондиционер считался небывалой роскошью и температура в салоне, как в рейсовом автобусе, регулировалась открытием лишнего отверстия в крыше, продувая жару в автомобиле. С учетом того, что сегодня кондиционеры штатно ставят даже в Lada, а иномарки имеют многозонные климатические системы, люк окончательно превратился в эдакий ностальгический рудимент, идущий как правило до кучи в богатых комплектациях.

Стеклянная крыша - вещь более интересная. Она наполняет машину дополнительным дневным светом, отчего салон кажется просторнее и "воздушнее". Кроме того, от стеклянной крыши обычно в восторге дети, которые ездят на задних креслах. Правда, впечатлений этих обычно хватает максимум на месяц.

А вот передние седоки в стеклянную крышу смотрят раз в год, когда проедут светофор на перекрестке. Во влажную погоду и при перепаде температур зимой крыша становится дополнительным источником конденсата. А в сильные морозы, как правило, полностью покрывается инеем и источает дополнительный холод в салон, так что защитная шторка зимой практически не открывается. В общем, откровенное баловство.

Мультируль и дорогая мультимедиа

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В современных машинах руль без кнопок воспринимается уж совсем по бюджетному. Хотя большая часть массовых моделей на вторичном рынке, на самом деле, по-прежнему встречается без этой удобной опции, причем порой даже на дорогих и премиальных марках. Вспоминаем те же базовые BMW и Mercedes.

На самом деле беда небольшая: покрутить ручки на магнитоле и понажимать кнопки на панели - не бог весть какая сложность. Тем же, кто жить без подобной опции уже не в силах, хотим сообщить, что в большинстве случаев мультируль можно спокойно докупить и установить, перепрошив блок управления. Самое главное, чтобы подобная опция на выбранной модели существовала в заводском исполнении. Причем, как правило, штатный руль с кнопками еще и идет с кожаной оплеткой. Покупать при этом дорогую новую "баранку" совсем не обязательно: на сайтах объявлений и тех же разборках полно недорогих предложений в приличном состоянии для всех популярных моделей.

Что же касается новомодных развлекательных систем с большими экранами, то выглядят они, конечно, круто и умеют многое, но, будем откровенны, дотянуться до функционала современного смартфона не в силах даже премиальные системы. На дорогах регулярно встречаются "Гелендвагены", у которых к стеклу прилеплена такая же держалка с телефоном, как и у владельцев Lada.

Так что основными функциями штатной мультимедиа все равно остается радио и USB-порт, а также Bluetooth и камера заднего вида. На сегодняшний день все это можно в любой момент доустановить дополнительно как в штатном виде, так и в форме какого-либо дополнительного оборудования. То же касается и качества звучания магнитолы. Плохой звук чаще всего - следствие экономии производителя на динамиках. Замена последних на более дорогие аналоги даже при подключении к штатной "голове" как правило резко улучшает акустическое восприятие.

Кожаный салон

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Обязательный атрибут дорогих комплектаций или, тем более, автомобилей бизнес и премиум-класса. На самом деле опция довольно спорная. Во-первых, действительно качественной кожей могут похвастаться только дорогие автомобили, а вот в масс-сегменте и часто даже в бизнес-классе используется кожзам разной степени качества. Подобная отделка салона действительно практичнее, но со временем, как ни крути, все равно трется, рвется, ломается и портится.

Главный же ее недостаток - некомфортное состояние тела в жару и холод. Если зимой заиндевевшее кресло спасает подогрев, то вот вентиляция сидений встречается еще крайне редко, так что владельцы выходят из таких машин летом с мокрой спиной.

Кроме того, если профиль сидения не может похвастать хорошей боковой поддержкой, скользкий кожзам заставляет тело ерзать на поворотах - тоже неудобно. В этом плане куда комфортнее комбинированная отделка, когда на разных участках сиденья используются разные материалы.

Тем же, кто не может представить автомобиль без эффектной отделки, хочется напомнить, что абсолютно любой интерьер без каких-либо проблем и за не очень высокую цену перешивается. Причем у мастеров из проверенных ателье порой получается сделать это даже лучше, чем на заводе. Как минимум из более качественных материалов, выбранных заказчиком.

Мультизонные климатические системы

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Без кондиционера современный автомобиль представить уже невозможно, а вот без климат-контроля запросто. Прожить без нее, конечно, тоже можно, но согласимся, что автоматический "климат" - штука, конечно, очень удобная в эксплуатации. Причем, увы, поставить ее потом вне заводских условий в машину уже невозможно, так что придется мириться и управлять кондиционером с печкой ручками.

А вот популярные мультизонные системы относятся, скорее, к наворотам, нежели к реальной необходимости. Почему? Да просто в силу очень маленького пространства в салоне. Если вашему пассажиру холодно и дует, как вы ни регулируете ему отдельно теплый поток, а из соседнего дефлектора все равно будет идти холодный воздух, который быстро доберется до соседа по сиденью. Выставлять на тепло все равно придется оба зональных значения.

С отдельным управлением климат-контролем для задних пассажиров чуть легче, поскольку до них от передних дефлекторов заметно дальше. Однако оправдана такая опция только в одном случае - если сзади постоянно ездят пассажиры. Во всех остальных случаях задняя зона будет выключена. Стоит помнить, что если в машине тепло - то тепло, а если холодно - то холодно. И никакими нюансами распределения температуры по сиденьям это не исправить в силу постоянного смешения воздуха в ограниченном пространстве. Так что гоняться за двух-трех-четырехзонным климат-контролем особого смысла нет, за исключением покупки разве что микроавтобуса или очень большого внедорожника.