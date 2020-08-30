Трамп назвал "монстром" обрушившийся на США ураган "Лаура"

Президент США Дональд Трамп назвал "монстром" ураган "Лаура", который ранее на этой неделе обрушился на Луизиану и Техас. Об этом американский лидер заявил в субботу во время поездки в пострадавшие штаты.

"Он подошел очень быстро. Они рассматривали его как шторм. И вдруг шторм стал монстром", - цитирует ТАСС выступление Трампа. Между тем, число жертв "Лауры" в штатах Луизиана и Техас увеличилось с 14 до 16. О гибели еще двух человек сообщило в субботу управление здравоохранения Луизианы.

Напомним, в ночь на четверг непогода, считавшаяся в то время ураганом четвертой категории из пяти возможных, достигла побережья Луизианы и Техаса. Стихия принесла дожди и спровоцировала наводнения. Позже ураган ослаб до тропического шторма, а сейчас он считается тропической депрессией.