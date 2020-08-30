Трамп огорчен уходом Абэ с поста премьер-министра Японии

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень огорчен уходом Синдзо Абэ в отставку с поста премьер-министра Японии. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома.

По словам американского лидера, у него с Абэ великолепные отношения. "Я очень огорчен этим, потому что для него, наверное, очень сложно уйти", - цитирует ТАСС Трампа. Он также назвал Абэ своим "очень хорошим другом".

Напомним, 28 августа премьер-министр Японии официально объявил о своей отставке. Причиной досрочного ухода политика с поста главы правительства стало обострение у него хронического заболевания. Японский премьер подчеркнул, что отдавал все силы работе. "Для политика самое главное - результат", - резюмировал он, уточнив, что не может оставаться на посту в нынешнем состоянии.