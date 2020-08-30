УАЗ вспомнил о милицейском "Бобике"

Ульяновский автомобильный завод продолжает свою историческую рубрику в соцсетях. На этот раз компания вспомнила о милицейском "Бобике" - УАЗе-469-АП.

Он выпускался на базе гражданской модификации - УАЗ-469Б, которая от армейской отличалась уменьшенным с 300 до 220 мм клиренсом. В основном применялись городскими оперативными службами МВД СССР.

Всего существовало три варианта милицейских автомобилей. На УАЗ-469-АДЧ, в расшифровке - "автомобиль дежурных частей", выезжали на места происшествий оперативные группы дежурных частей. УАЗ-469-АП-ГАИ использовали сотрудники дорожно-постовой службы. А вот УАЗ-469АП, что означало "автомобиль патрульный", предназначался для сотрудников патрульно-постовой службы, занятых в охране общественного порядка.

Машины различались между собой спецоборудованием. Милицейской классикой является компоновка 5+2. В этом случае кузов имеет перегородку, которая делит его на рабочий салон для сотрудников (5 мест) и отсек для задержанных (2 места).

Отметим, что сейчас УАЗ тоже производит автомобили для патрульно-постовой службы, но уже для полиции (ППС) и на новой платформе - на базе "Патриота".

Кстати

Серийный УАЗ-469 установил мировой рекорд по вместимости легкового автомобиля. Внутри автомобиля разместилось 32 человека. Общий вес пассажиров вместе с водителем составил 1900 кг. УАЗ-469 с полной загрузкой проехал 10 метров, как этого требуют условия установления мирового рекорда. Рекорд был зарегистрирован 2 июня 2010 года Международным агентством рекордов и достижений.