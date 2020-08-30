В Гидрометцентре рассказали о сроках наступления "бабьего лета"

Согласно народным приметам, "бабье лето" в России наступает 14 сентября. Однако научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд опроверг эту информацию.

По его словам, "бабье лето" может наступить в любой день в сентябре и первой декаде октября. При этом не каждый период теплой погоды после ненастья является им, рассказал синоптик ТАСС.

"Бабье лето" - период тепла после затяжной непогоды. "Прежде, чем мы сможем порадоваться ему, нам придется хорошенько промокнуть и поежиться от холода", - отметил Вильфанд. Метеорологическое же "бабье лето" связано с приходом азовского антициклона и явление это достаточно редкое - бывает два раза в три года.

Ранее глава Гидрометцентра сообщил, что наступление осени не повлияет на погоду на курортах России. Там лето будет продолжаться.