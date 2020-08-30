Валерий Гергиев проводит во Владивостоке фестиваль "Мариинский"

На Пятый международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" Валерий Гергиев привез четыре новых для Приморской сцены программы: оперы "Огненный ангел" Прокофьева, "Сельскую честь" Масканьи, третий акт "Нюрнбергских мейстерзингеров" Вагнера в концертном исполнении и полноценную постановку "Дон Карлоса" Верди.

Во Владивосток маэстро Гергиев прилетел вместе с оркестром из Томска, где коллектив выступал в рамках Пасхального фестиваля, перенесенного в этом году из-за пандемийного карантина.

Сразу после выступлений во Владивостоке оркестр ждут еще в Красноярске, Нижнем Новгороде и родном Санкт-Петербурге. Из-за задержки рейса и пробок по дороге из аэропорта начало "Огненного ангела" на Приморской сцене состоялось позже на полтора часа. Публика при этом не издала ни одного возмущенного звука, безропотно ожидая дорогих столичных гостей с редкими для этого края названиями опер.

Но слушателей ждало еще одно испытание - воспринять не самую простые оперные партитуры без антрактов. Зал проявил чудеса такта и выдержки, в идеальной тишине выслушав сочиненную Валерием Брюсовым историю из XVI века о Ренате, ищущей ангела Мадиэля, который, воплотившись в земного Генриха, оставил девушку, как только она возжелала его не духовно, а плотски. В Мариинском театре как накануне этих выступлений на фестивале прошла премьера возобновления спектакля 1991 года, и слушателям Приморской сцены привезли первый состав - сопрано Елену Стихину и бас-баритона Евгения Никитина. Певцам выпало испытание петь в состоянии джетлага, к тому же в плотно затуманенном городе с повышенной влажностью. Но недосып, судя по результату, лишь усилил адреналин, драйв, повлияв на интенсивность интонационно-эмоционального вживания в роль.

Историю мучительного любовного треугольника Ренаты, Рупрехта и Генриха певцы разыграли в едином "спиритическом" вихре с зашкаливающими темпами. И если в "Огненном ангеле" речь шла о поиске спасения от навязчивой идеи, то в "Дон Карлосе" Верди подключился еще и социально-политический аспект. Эта опера об узурпации власти, лишающей человека выбора, жестко подчиняющей своей парадигме.

В сочинении Верди власть светская в лице короля Филиппа отчаянно спорит с властью духовной в лице Великого Инквизитора в борьбе за жизнь прогрессивно мыслящего маркиза ди Позы, душой болеющего за судьбу Испании и действенно мечтающего об общественно-политических реформах.

Здесь главная ставка была сделана Гергиевым на выдающегося баса современности, впервые выступившего во Владивостоке, Ильдара Абдразакова, который представил деспотичного короля Филиппа персоной рефлексирующей и глубоко страдающей.

Зашкаливающая эмоциональность вокально-драматических речей героев ощущалась в исполнении тенора Сергея Скороходова и баритона Владислава Сулимского, чья интерпретация маркиза ди Позы представляет собой исполнительский шедевр. Маэстро Гергиев был буквально по-отечески чуток к каждому певцу, подстилая "подушки безопасности" на всех виражах драматургических поворотов.

В "Сельской чести" Масканьи маэстро представил одну из лучших Сантуцц современности - меццо-сопрано Екатерину Семенчук. В опере "Нюрнбергские мейстерзингеры" Вагнера, которую маэстро планирует поставить на сцене Мариинского театра, речь идет о возрождении и укреплении национального духа, чем, по сути, озабочены политики многих стран.

Кстати

Фестиваль "Приморский", проходящий по всем требованиям Роспотребнадзора, представил в своей программе также премьеру балета "Тысяча и одна ночь" на музыку Фикрета Амирова в хореографии главного балетмейстера труппы Эльдара Алиева. Публику ждут еще "Аида" Верди с участием Екатерины Семенчук и Елены Стихиной, которая впервые в России исполнит партию Аиды, а также крупномасштабное эпическое полотно - "Война и мир" Прокофьева в режиссуре Кристины Лариной.