Валерий Гергиев проводит во Владивостоке фестиваль "Мариинский"

Новости

Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева 13:11
Министр здравоохранения Чечни испытал на себе вакцину от COVID-19 13:02
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом 12:42
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения 12:39
В Испании согласовали меры безопасности для школ 12:34
Япония предлагает вытереть вручную мангры, пострадавшие от нефти на Маврикии 12:19
Месси не прибыл в расположение "Барселоны" для прохождения тестов 12:11
Трамп накричал на своего помощника из-за пропущенного звонка от Путина 11:55
В Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве девочки 11:23
Госсовет Крыма: Статус полуострова не является предметом обсуждений 11:18
Почему в Риге досрочно наступила смена политического сезона 11:00
Под Воронежем открыли памятник танку поэтов 10:20
Мигранты переполнили итальянский остров Лампедуза 10:13
Еще 904 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:05
В Гидрометцентре рассказали о сроках наступления "бабьего лета" 07:50
Трамп назвал "монстром" обрушившийся на США ураган "Лаура" 07:31
В Китае 29 человек погибли при обрушении гостиницы 06:35
Генсек кабмина Японии поборется за пост премьера страны 06:19
Помпео выразил обеспокоенность из-за планов КНР по покупке "Мотор Сич" 06:02
После съезда республиканцев Трамп сократил отставание от Байдена по популярности 05:22
В Калифорнии установлен рекорд по числу заболевших COVID-19 05:02
Самый дорогой баран в мире продан на аукционе в Шотландии 04:39
Военные РФ доставили гуманитарную помощь в провинцию Алеппо 04:13
Вильфанд: Осень не придет на курорты России в ближайшее время 03:47
Астероид пролетит рядом с Землей первого сентября 03:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
30.08.2020 12:49
Рубрика: Культура

Валерий Гергиев проводит во Владивостоке фестиваль "Мариинский"

Текст: Владимир Дудин
На Пятый международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" Валерий Гергиев привез четыре новых для Приморской сцены программы: оперы "Огненный ангел" Прокофьева, "Сельскую честь" Масканьи, третий акт "Нюрнбергских мейстерзингеров" Вагнера в концертном исполнении и полноценную постановку "Дон Карлоса" Верди.

Во Владивосток маэстро Гергиев прилетел вместе с оркестром из Томска, где коллектив выступал в рамках Пасхального фестиваля, перенесенного в этом году из-за пандемийного карантина.

Фото: Антон Сенько
Оркестр Валерия Гергиева дал благотворительный концерт в Самаре

Сразу после выступлений во Владивостоке оркестр ждут еще в Красноярске, Нижнем Новгороде и родном Санкт-Петербурге. Из-за задержки рейса и пробок по дороге из аэропорта начало "Огненного ангела" на Приморской сцене состоялось позже на полтора часа. Публика при этом не издала ни одного возмущенного звука, безропотно ожидая дорогих столичных гостей с редкими для этого края названиями опер.

Но слушателей ждало еще одно испытание - воспринять не самую простые оперные партитуры без антрактов. Зал проявил чудеса такта и выдержки, в идеальной тишине выслушав сочиненную Валерием Брюсовым историю из XVI века о Ренате, ищущей ангела Мадиэля, который, воплотившись в земного Генриха, оставил девушку, как только она возжелала его не духовно, а плотски. В Мариинском театре как накануне этих выступлений на фестивале прошла премьера возобновления спектакля 1991 года, и слушателям Приморской сцены привезли первый состав - сопрано Елену Стихину и бас-баритона Евгения Никитина. Певцам выпало испытание петь в состоянии джетлага, к тому же в плотно затуманенном городе с повышенной влажностью. Но недосып, судя по результату, лишь усилил адреналин, драйв, повлияв на интенсивность интонационно-эмоционального вживания в роль.

Историю мучительного любовного треугольника Ренаты, Рупрехта и Генриха певцы разыграли в едином "спиритическом" вихре с зашкаливающими темпами. И если в "Огненном ангеле" речь шла о поиске спасения от навязчивой идеи, то в "Дон Карлосе" Верди подключился еще и социально-политический аспект. Эта опера об узурпации власти, лишающей человека выбора, жестко подчиняющей своей парадигме.

В сочинении Верди власть светская в лице короля Филиппа отчаянно спорит с властью духовной в лице Великого Инквизитора в борьбе за жизнь прогрессивно мыслящего маркиза ди Позы, душой болеющего за судьбу Испании и действенно мечтающего об общественно-политических реформах.

Фото: Валентин Барановский / пресс-служба Мариинского театра
На сцену Мариинского театра вернулась самая мистическая опера Прокофьева

Здесь главная ставка была сделана Гергиевым на выдающегося баса современности, впервые выступившего во Владивостоке, Ильдара Абдразакова, который представил деспотичного короля Филиппа персоной рефлексирующей и глубоко страдающей.

Зашкаливающая эмоциональность вокально-драматических речей героев ощущалась в исполнении тенора Сергея Скороходова и баритона Владислава Сулимского, чья интерпретация маркиза ди Позы представляет собой исполнительский шедевр. Маэстро Гергиев был буквально по-отечески чуток к каждому певцу, подстилая "подушки безопасности" на всех виражах драматургических поворотов.

В "Сельской чести" Масканьи маэстро представил одну из лучших Сантуцц современности - меццо-сопрано Екатерину Семенчук. В опере "Нюрнбергские мейстерзингеры" Вагнера, которую маэстро планирует поставить на сцене Мариинского театра, речь идет о возрождении и укреплении национального духа, чем, по сути, озабочены политики многих стран.

Кстати

Фестиваль "Приморский", проходящий по всем требованиям Роспотребнадзора, представил в своей программе также премьеру балета "Тысяча и одна ночь" на музыку Фикрета Амирова в хореографии главного балетмейстера труппы Эльдара Алиева. Публику ждут еще "Аида" Верди с участием Екатерины Семенчук и Елены Стихиной, которая впервые в России исполнит партию Аиды, а также крупномасштабное эпическое полотно - "Война и мир" Прокофьева в режиссуре Кристины Лариной.

Культура Музыка Классика РГ-Фото

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Более 30 тысяч автомобилей проехало по трассе "Таврида" за сутки после открытия
В Гидрометцентре рассказали о сроках наступления "бабьего лета"
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева
Астероид пролетит рядом с Землей первого сентября
Как создавал шедевры потерявший слух композитор Бетховен
Запрет на массовые детские мероприятия не коснется театров и цирков