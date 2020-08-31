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31.08.2020 19:17
Рубрика: Дороги

Беспилотники будут следить за безопасностью на трассе М-4 "Дон"

Текст: Ирина Алпатова
За дорожной обстановкой на трассе М-4 "Дон" проследят беспилотники, запущенные "Автодором". О полномасштабном тестировании системы мониторинга, которое начнется в сентябре, сообщила компания.
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Испытания пройдут на территории Московской и Тульской областей на участке с 82-го по 203-й километр. Беспилотники будут вылетать трижды в неделю по утрам и вечерам. Аппараты будут отслеживать нештатные ситуации на дороге - например, движение задним ходом или остановку транспорта в неположенном месте.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Информация будет передаваться на компьютер диспетчера системы управления дорожным движением. В общей сложности тестирование продлится полгода.

Пока беспилотники летают по заданному маршруту и под контролем оператора. В планах "Автодора" - перевести полеты полностью в автоматический режим, а также "обучить" беспилотники распознавать иные нештатные ситуации на дороге.