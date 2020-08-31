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31.08.2020 14:03
Рубрика: Легковые авто

BMW потроллила Mercedes-Benz "бородатой" шуткой

Текст: Константин Руссов

В День дальнобойщика в аккаунте BMW Group Россия была опубликована фотография тягача Mercedes-Benz Actros с прицепом, на котором размещены четыре модели BMW.

Надпись к посту гласит: "В День дальнобойщика поздравляем тех, кому можно доверить перевозку самого ценного!". Это было бы оригинально и смешно, если бы шутка не была так стара.

Концепция тягач Mercedes и автомобили BMW на его прицепе действительно очень стара: ей приблизительно около 20 лет. Таким же образом рекламировали BMW 5 Series (E39), правда, надпись была чуть другой: "Mercedes тоже может приносить удовольствие от вождения".

Пиарщики Mercedes-Benz пока никак не отреагировали на "укол" конкурента.

Фото: Пресс-служба BMW.
#BMW #Mercedes-Benz