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31.08.2020 15:36
Рубрика: Спорт

Дзюба рассказал о разговоре с Соболевым

Текст: Максим Домчев

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба рассказал о состоявшемся разговоре с форвардом "Спартака" Александром Соболевым.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Соболев и Дзюба в интервью пресс-службе сборной России рассказали о том, что история с якобы имевшим место конфликтом была очень сильно преувеличена. Именно из-за непростых отношений между футболистами главный тренер национальной команды Станислав Черчесов изначально не включил в список приглашенных игроков Соболева. По мнению тренера, неприязнь между игроками могла серьезно повлиять на климат в команде.

Однако затем Соболев позвонил Дзюбе, и Черчесов отметил, что конфликт улажен. А 30 августа Соболев был вызван в сборную.

Дзюба отметил, что как такового конфликта между игроками не было.

"Конфликта между нами не было изначально, - сказал Дзюба. - Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами. Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле".

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Соболев согласился с тем, что эта история была серьезно раздута.

"У нас никакого конфликта не было. Мы созвонились, пообщались, по-мужски все обсудили. Никто ни перед кем не должен был извиняться - вопрос закрыт, все хорошо", - отметил он.

Сборная России сыграет два матча Лиги Европы. 3 сентября в Москве состоится поединок против сборной Сербии, а 6 сентября в Будапеште пройдет встреча с командой Венгрии.

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